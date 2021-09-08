Бизнес впустят в заповедники на законных основаниях

Фото: Фонда Росконгресс

В России около 13 тысяч особо охраняемых природных территорий - это заповедники, национальные парки,заказники и дендрологические парки и ботанические сады. С учетом закрытых границ и расплывчатых сроков конца пандемии они могли бы стать основой для развития природного туризма.

О том, как наладить инфраструктуру, но при этом сохранить уникальность природы, поговорили на сессии «Развитие особо охраняемых природных территорий и роль КСО в устойчивом развитии и сохранении уникальной природы Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме.

— Экологический туризм — это большое, еще не использованное в стране, подспорье для коммерческой деятельности. Но она должна быть правильно организована и очень жестко контролироваться, - отметил Сергей Иванов, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности. — Строить бетонные коробки, гостиницы, отели на территории нацпарков нельзя ни в коем случае.

При правильной организации, по словам Иванова, экологический туризм может приносить в бюджет неплохой доход. Например, в странах Восточной и Южной Африки он достигает 50-60%.

Но развитию экотуризма препятствуют, в том числе, устаревшие законодательные нормы. Закон «Об особо охраняемых территориях» был принят в 1995 году и нуждается в обновлении. Минприроды уже подготовила поправки, и весной Госдума приняла их в первом чтении. Одно из главных измененией - вводятся специальные соглашения об осуществлении рекреационной деятельности в национальных парках. А также торги не по принципу «кто больше дал денег», а «кто готов компенсировать ущерб». Механизм взаимодействия государства и бизнеса будет прозрачный, открытый, понятный всем.

— При этом будут прописаны четкие ограничения или запреты на осуществление для реакреационной деятельности в заповедниках. Заповедники остаются особо охраняемыми природными территориями с высоким охранным статусом. Они созданы исключительно для целей сохранения природных комплексов, - пояснила Ирина Маканова, директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСА НЕ ДЛЯ «ОЧИСТКИ КАРМЫ»

Но за счет одного только туризма заповедникам не выжить — нужна помощь бизнеса.

— Сейчас общество видит охрану окружающей среды делом исключительно государства. Так вот, роль особых охраняемых территорий в том, чтобы вовлекать общество в решение экологических проблем. И начать менять стереотипы нужно с бизнеса, — считает Петр Шпиленок, директор «Кроноцкого государственного заповедника».

Крупные компании (например, «Норильский никель», «Металлинвест») давно помогают заповедникам. Но нужен системный подход. А для этого в процесс должно включиться государство и дать понять бизнесу, что можно получить взамен.

— Важно, чтобы для таких компаний создавались определенные преференции: налоговые, какие-то дополнительные возможности, причем на абсолютно прозрачных основаниях, — предложил Шпиленок.

Как государство будет «благодарить» экологически ответственных партнеров, пока не понятно. Зато задачи для бизнеса ясны уже сейчас. Это укрепление материально-технические базы заповедников, совместные экологические просветительские программы и поддержка волонтерских программ.

КСТАТИ

В России впервые за 20 лет переиздадут Красную книгу животных. В обновленном томе будет представлено 443 вида. Краснокнижными, в том числе, станут 14 видов млекопитающих: косатка, сайгак, каспийский тюлень, берингийский подвид песца, камчатский подвид черношапочного сурк.

Тираж новой Красной книги составит 2 тысячи. Их передадут регионам, главным библиотекам и учреждениям. Электронная версия появиться на сайте Минприроды, заявил глава ведомства Александр Козлов.