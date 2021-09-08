Взрыв газа в Ногинске 8 сентября 2021: прямая онлайн-трансляция

В Ногинске произошел взрыв бытового газа. Фото: Кадр видео

В среду, 8 сентября 2021, произошел взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Три человека, в том числе два ребенка, были спасены.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Ногинске на улице 28 июня. Пожара после взрыва не было, но результате происшествия частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. В МЧС России также уточнили, что произошло обрушение части внешней стены и перекрытий, а также были повреждены пять квартир.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть выбитые окна на втором и третьем этаже, а также обрушение части перекрытий и внешней стены.

Как сообщают в МЧС России, на данный момент продолжаются поисково-спасательные работы. Дополнительно на место происшествия следуют спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер и Ценрспасса и кинологи. Сейчас привлечено свыше 60 человек и 24 единиц техники. «Спасены три человека, в том числе два ребенка», - сообщают в ведомстве.