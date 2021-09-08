Сын Каддафи вышел из тюрьмы и сразу же покинул Ливию

48-летний Саади Каддафи, сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Фото: REUTERS

Решение об освобождении 48-летнего Саади Каддафи, сына ливийского лидера Муаммара Каддафи, было принято еще два года назад, но только сейчас его выпустили из тюрьмы в Триполи, где он находился с 2014 года.

Сразу после освобождения Саади покинул Ливию и уехал, по неподтвержденным данным, в Турцию.

- Окончание тюремного заключения Саади Каддафи было запланировано в рамках государственной программы по освобождению заключенных, содержащихся в тюрьмах без соответствующей правовой основы, - сообщило правительство Ливии в лице премьера-министра страны Абделя Хамиды Дбейбы. – Это решение должно способствовать общенациональному примирению.

В 2011 году, когда в Ливии начались народные волнения, Саади бежал в Нигер. Спустя три года правительство Нигера по запросу Интерпола экстрадировало его обратно в Ливию, где над ним устроили суд.

Саади обвиняли в жестоком подавлении протестов 2011 года, поскольку после окончания успешной спортивной карьеры сын ливийского диктатора командовал элитным подразделением армии. Также его подозревали в причастности к убийству тренера национальной футбольной команды и присвоении финансовых средств футбольного клуба. Лишь в 2018 году Каддафи-младшего признали невиновным.

Остальные дети Муаммара Каддафи (помимо трех сыновей, которые были убиты в 2011 году при попытке бегства из страны) тоже сейчас живут за пределами родного государства. Брат Саади получил убежище в Омане, а единственная сестра - в Алжире.