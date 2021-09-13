«Если я их на дороге оставлю, они мне до смерти сниться будут!»: семья охранника Дональда Трампа ищет мужчину, спасшего их под Минском в июне 1941

Еще до войны... На этой фотографии Берте 20 лет, Абраму - 25. Фото из семейного архива.

То, что в Минске оставаться опасно, его жителям стало понятно после первой массированной фашистской бомбардировки 24 июня 1941 года. Налеты немецкой авиации продолжались с утра до вечера, жизнь в городе была парализована, кругом полыхали пожары. Как только бомбардировки поутихли, люди начали массово покидать город. Но у кого-то были причины задержаться в Минске еще на несколько дней, вплоть до самой оккупации. Так, Берта Спевак с четырьмя маленькими детьми на руках хотела дождаться мужа.

"Комсомолка" записала ее потрясающую историю. Вот что рассказывала Слава, одна из ее дочерей:

- ...Когда немцы подошли уже близко к Минску, прибежала наша соседка и закричала: «Нужно уходить, Берта Ароновна! Немцы вот-вот уже войдут в город!» Мама моя, как раз кормившая грудью младшего пятимесячного Лёву, сказала: «Куда же я побегу с четырьмя детьми-то? Да и мужа мне нужно из командировки дождаться. Он приедет, а нас нет. Где же он потом будет искать нас?» Но решили все-таки уходить. Соседкин аргумент победил: «Ты хочешь, чтобы он вернулся из командировки и застал тебя с детьми в виде трупов? А после войны он вас все равно найдет». Мама взяла маленького Лёвочку на руки, а мы все побежали за ней гуськом по пыльной дороге…

Немцы действительно подошли к Минску настолько близко, что уже на следующий день после побега Берты с детьми оккупировали город.

На следующий день после того как Берта с детьми покинула Минск, в город вошли фашисты. Фото из интернет-источников.

«…Едет грузовик. В кабине рядом с водителем сидит какая-то важная дама в модной шляпке и с ярко-красной помадой, а в кузове – мебель»

- Очень много людей там было: все бежали от немцев. Немецкие самолеты периодически бомбили нас, помню, как кто-то кричал и просил женщин снять с головы белые платки: платки эти для самолетов были все равно, что мишени. А потом дорога вдруг раздвоилась. И никто не знал, куда бежать: направо или налево. Мама решила бежать направо, и этим спасла нам всем жизнь. Потом мы узнали, что все, кто побежал налево, попали прямо в лапы немцев и были убиты, - продолжает Слава. - И вот бежим мы по этой дороге дальше. Лёвочка вцепился маме в большую пуговицу на пальто. Мама надела пальто с огромной каракулевой пуговицей на животе, несмотря на то, что в тот день – 27 июня 1941 года - стояла несусветная жара. Она говорила, что Лёве будет за что держаться. И вот держится Лёвка за эту мамину пуговицу, а мы - старший двенадцатилетний брат Лёня, трехлетняя Кларочка и я - все бежим следом, хватаясь за полы маминого пальто.

Еще до войны... На этой фотографии Берте 20 лет, Абраму - 25. Фото из семейного архива.

Очень скоро у меня, тогда пятилетней девочки, устали ноги, я остановилась и заплакала. И мама заплакала, присела, обняла меня и зашептала мне в ухо пересохшими губами: «Нельзя нам, Славочка, останавливаться, никак нельзя. Надо идти-бежать через «не могу». А я реву и ни в какую не двигаюсь с места даже.

И вдруг мы видим - едет грузовик. В кабине рядом с водителем сидит какая-то важная дама в модной шляпке и с ярко-красной помадой. А в кузове грузовика - мебель, красивая такая, дорогущая мебель. Много мебели, целая гора, вот-вот за борта машины вывалится. Дама брезгливо показала в окно моей маме: «Давай, мол, убирайся с дороги, не видишь, что ли, у меня мебель!»

Мама начала было покорно отходить на обочину и нас отводить, чтобы не мешать, значит, даме мебель спасать, а грузовик вдруг возьми да остановись. Водитель выскочил из кабины и давай эту мебель прямо на дорогу выбрасывать и кричит моей маме: «Жиночка, погоди, я тебя сейчас с детками твоими в кузов посажу!» А дамочка из кабины как заорет: «Ты что делаешь, негодяй?! Да я мужу скажу, он тебя под трибунал отдаст, он тебя расстреляет за нарушение приказа!»

А водитель к ней подбежал, схватил ее за воротник и говорит: «Заткнись ты, сволочь! Ты же не понимаешь, что если я их тут на этой дороге оставлю, они мне до конца моих дней сниться будут! Вот довезу их до безопасного места, а потом можешь хоть стрелять меня и вешать!» Дамочка тут же заткнулась, а водитель нас всех с мамой забросил в кузов, а потом еще несколько женщин с детьми, и мы поехали. Доехали благополучно до Могилева, он нас высадил и уехал с дамочкой той. Потом была эвакуация.

Папа нас нашел в эвакуации. А потом война закончилась, а мама всё горевала, что она даже имени того водителя не спросила, чтобы найти его после войны и поблагодарить.

Семья Спевак, 1953 год. В верхнем ряду слева направо: Леонид (25 лет), Слава (18 лет), Клара (15 лет). Внизу слева направо: Лев (12 лет), Берта Ароновна (45 лет), Марк (5 лет), Абрам Менахимович (50 лет). Фото из семейного архива.

«Мы до сих пор помним о нем и никогда не перестанем благодарить его в своем сердце!”

Слава сейчас живет в США. Поговорить с ней, увы, не удалось из-за ее болезни. Но я пообщалась с Оксаной Лексель, которая записала с ее слов эту историю и рассказала, что Слава сама попросила разместить этот рассказ в интернете:

- Водителя того в живых-то уж нет, как и мамы моей, но вдруг он рассказывал историю эту своим детям или внукам? Вот если вы напишете про него на этом своем интернете, вдруг его дети или внуки это прочтут? Мне так важно, чтобы они знали, что мы до сих пор помним о нем и никогда не перестанем благодарить его в своем сердце... Напишите, Оксаночка, не сочтите за труд. Интернет, он ведь такой всемогущий, а вдруг...

Младшая сестра Клара эту идею поддержала. Пересказывать историю не стала – ведь она была совсем маленькая, чтобы что-то помнить с тех времен. Но тоже надеется, что благодаря интернету удастся что-то узнать о том человеке с большим сердцем.

1992 год, Чикаго, США. Нижний ряд - все дети семьи Спевак. Слева направо: Леонид, Слава, Лев, Клара, Марк. Верхний ряд – их дети. Слева направо: сыновья Леонида Александр и Аркадий, дочка Славы Элина, сын Льва Эрнест, сын Клары Михаил, сын Марка Евгений.

Судя по всему, муж у дамочки в шляпке был высокопоставленным представителем власти, и она знала, о чем говорит, когда грозила водителю расстрелом. Вряд ли у простых смертных была возможность бежать из города, прихватив с собой целый грузовик домашней обстановки… Но кто же был этот смелый водитель, выбросивший часть мебели из дома какого-то влиятельного функционера ради размещения в кузове женщины с четырьмя детьми? Это мы и надеемся узнать.

- Вдруг по какой-то космической почте или другими какими неисповедимыми путями господними, водитель тот или его близкие получат весточку - благодарность от покойных ныне Берты Ароновны и Абрама Менохимовича и четверых их ныне здравствующих детей. Точнее, даже пятерых. Младшенький Марк уже после войны родился, после того как муж Берты Ароновны, вернувшись с фронта, нашел ее с детьми в эвакуации здоровыми и невредимыми, - говорит Оксана. - Спасибо тебе, добрый человек-человечище. «Соль земли нашей» про таких людей говорят.

Все дети семьи Спевак получили высшее образование, выросли достойными людьми, добились больших успехов. Уже взрослыми они все эмигрировали в США, где сейчас живут Слава, Клара и Марк. У всех их есть дети и внуки. Один из внуков Клары стал морским пехотинцем и был в личной охране экс-президента Дональда Трампа.

Внук Клары Даниэль (крайний справа) работал в охране Дональда Трампа (президент США 2017-2021 гг). Фото из семейного архива.

Сама Берта Ароновна умерла за месяц до переезда семьи в США в 1989 году, ее муж ушел из жизни на четыре года раньше. В 2017 году умер старший сын Леонид, в 2008-м - Лёва, который во время спасительного бегства семьи в июне 1941-го держался за мамину пуговицу…

Даниэль (крайний слева) в охране Майка Пенса (вице-президент США 2017-2021 гг). Фото из семейного архива.

От редакции. Просим откликнуться тех, кто может помочь нам в поисках! Возможно, этот водитель остался жив и рассказывал своим родным или знакомым о том, как 27 июня 1941 года не смог проехать мимо женщины с четырьмя детьми и помог им уехать подальше от пылающего разрушенного Минска. Если вы тоже слышали эту историю, и все обстоятельства и действующие лица совпадают - напишите нам! Электронная почта для связи: raisa.yudina@phkp.ru , адрес для писем: 220034, Минск, ул. Платонова, 1Б, к.401.

От автора. Огромная благодарность в подготовке материала Оксане Лексель, которая изначально пересказала эту историю и стала связующим звеном журналиста с героями публикации.

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