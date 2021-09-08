Мишустин: Наша экономика восстановилась уже в июне, благосостояние граждан должно расти

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Плановые проверки малого и среднего бизнеса в следующем году проводиться не будут. Правительство продлило действующий мораторий. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума в среду.

- Сейчас мы готовим постановление правительства. Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса, - сказал Мишустин.

Говоря о состоянии дел в экономике, Мишустин сообщил, что объем ВВП в июне достиг допандемического уровня, однако влияние коронавируса все еще остается.

За первое полугодие 2021 года рост ВВП по предварительным данным Росстата составил 4,8%.

- Этот темп существенно превышает уровень, который мы осторожно год назад закладывали в общенациональный план, и уверенно превышает допандемические значения, - сказал Мишустин.

По его словам, доходы на единовременные выплаты пенсионерам и родителям школьников в размере 10 тысяч рублей, а также военным в размере 15 тысяч рублей были получены за счет восстановления экономики.

- В дальнейшем придется учитывать фактор коронавируса, о победе над ним говорить пока рано - за жизни и здоровье наших граждан мы по-прежнему будем бороться, но даже в таких условиях уже можем двигаться дальше и решать масштабные стратегические задачи, - считает Мишустин.

Премьер также заявил, что власти надеются в максимально быстрые сроки улучшить благосостояние граждан.

- Наши граждане должны в полной мере ощутить позитивные изменения от экономического роста. Мы хотим, чтобы соединение двух факторов - экономического развития и повышения благосостояния наших граждан - произошло максимально быстро, - заявил Мишустин.

Премьер также призвал повышать финансовую грамотность россиян.

- Образовательные просветительские программы должны значительно повысить устойчивость семейных бюджетов. Они дадут знания, как и куда лучше вложить свободные ресурсы, чтобы заработать максимальный доход, как сформировать собственную финансовую, если хотите, подушку безопасности, накопить деньги на важную покупку, - сказал Мишустин.

Он пообещал, что власти будут поддерживать усилия общественных, частных организаций в этой сфере.

- При этом обращаю внимание представителей регионов: их роль в этой работе ключевая, - отметил Мишустин.