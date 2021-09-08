«Они должны поделиться»: Министр финансов рассказал, где взять деньги для граждан

Глава Минфина Антон Силуанов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Цены растут во всем мире. И если для всех нас это большой минус, то для крупных сырьевых компаний — жирный плюс. Стоимость большинства биржевых товаров увеличилась в разы. Выручка многих экспортеров зашкаливает. Поэтому в правительстве считают, что было бы логично изъять у них часть сверхдоходов.

ВЕРНУТЬ СВЕРХПРИБЫЛЬ

- Те экспортеры, которые получили сегодня дополнительные доходы от повышения цен, они должны поделиться. И эти деньги нужно направить на поддержку граждан: в первую очередь тех людей, которые страдают от инфляции, - заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума в среду.

О том, что часть сверхдоходов у экспортеров все-таки заберут, стало ясно еще весной. Тогда первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что доходы российских металлургов в 2020 году выросли в разы. По его оценке, сверхприбыль составила 100 млрд рублей. И их необходимо вернуть в бюджет. Для сравнения, на дополнительные меры поддержки (школьникам, пенсионерам и военным) правительство потратило 700 млрд рублей.

- Для нас очень важно, чтобы мировая ситуация не влияла на тех людей, которые сегодня не имеют больших возможностей осуществлять высокие траты, нам нужно будет помогать им, - сказал Силуанов.

По данным Росстата, за последние 12 месяцев цены в стране выросли на 6,5%. При этом некоторые позиции прибавили гораздо больше. Опережающими темпами дорожали продукты питания и стройматериалы. Это ударило по большей части населения, чьи реальные доходы упали.

В ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ ВИНОВАТА АМЕРИКА

Цены растут не только в России, а по всему миру. Глобальная экономика так устроена, что очень многое зависит от Штатов. А те, спасая собственную экономику от кризиса, не придумали ничего лучше, как запустить печатный станок.

- Важно всегда поставить правильный диагноз. У нас на самом деле инфляция в значительной степени вызвана внешними факторами. США напечатали такое количество долларов, что два года подряд имеют дефицит бюджета 15% ВВП. Я думаю, когда такие цифры Антон Германович слышит, ему страшно становится. США, скорее всего, переборщили со стимулом, результатом чего является глобальная волна инфляции, - объяснил помощник президента Максим Орешкин.

Речь идет о триллионах долларов. А поскольку американская валюта используется во всех мировых расчетах, то это отразилось на ценах по всему миру.

- Это естественная реакция мировой экономики на активную эмиссию, на бюджетные дефициты, на длительный период мягкой денежно-кредитной политики. И, к сожалению, это тот процесс, который точно не закончен. Потому что даже в сегменте продовольствия мы видим, что в августе возобновился рост цен и на пшеницу, и на подсолнечное масло. И это все подстегивается очень разными оценкам урожая, - пояснил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

КАК БОРОТЬСЯ С РОСТОМ ЦЕН

Максим Орешкин предложил два способа бороться с инфляцией. Во-первых, ограничить потребительское кредитование. Мол, люди будут меньше брать кредиты наличными, это уменьшит спрос в экономики и цены перестанут так сильно расти. Во-вторых, точечно помогать тем, кто нуждается и кто сильнее всего пострадал от растущей инфляции.

В Минэкономразвития предложили зайти с другой стороны. А именно — регулировать цены более рыночными методами. По словам Максима Решетникова, «в условиях открытых границ полностью нивелировать внешнее ценовое давление мы не можем». Экспортные пошлины и другие инструменты экономической политики хоть и помогают, но кардинально изменить ситуацию не могут. При этом в борьбе с инфляцией главное - не переборщить.

- В усилиях по сдерживанию инфляции важно не разрушить рыночную основу нашей экономики, не повредить стимулы к инвестициям. Мы все из истории знаем, что административное регулирование цен очень быстро приводит к дефицитам, - сказал Решетников.

Прогноз Центробанка по инфляции на этот год — 6%. А в следующем она должна опуститься до 4 — 5%. Но это предварительные расчеты. Предсказать поведение цен в нынешних условиях очень сложно.

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