Как фабрика фейков выносит мозг российскому избирателю

Доклад НОМа анализирует технологии изготовления и распространения фейков на предыдущих выборах Фото: Иван МАКЕЕВ

В Международном мультимедийном пресс-центре «Россия- Сегодня» прошла онлайн-конференция, где был представлен доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" на тему: "Фабрика фейков и другие информационные риски и угрозы индустрии делигитимизации на выборах-2021".

В обсуждении участвовали член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, глава Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод и член этого же Совета, профессор НИУ ВШЭ Леонид Поляков; замдиректора Института истории и политики МПГУ, Владимир Шаповалов и профессор Самарского госуниверситета, член Совета Общественной палаты Самарской области Виктор Полянский, член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш и политолог из Севастополя Сергей Юхин, а также латышский правозащитник Эйнарс Граудиньш.

Доклад НОМа анализирует технологии изготовления и распространения фейков на предыдущих выборах . И рассматривает то, как пытаются использовать «испытанные» приемы в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы РФ. А также оценивает реалистичность прогнозов по стратегиям делигитимизации выборов — они были озвучены экспертами в декабре 2020 года.

ТЕХНОЛОГИЯ ФЕЙКОВ

Вот что рассказал о представленном докладе Александр Брод:

- Вообще, доклады о разоблачении фейковой информации были и в прошлом и в нынешнем году. Мы продолжаем свою работу взаимодействуя с общественными штабами и с представителями субъектов федерации. Это станет заслоном для фейков. И создаст благоприятную правовую среду на участках.

Есть заказчики у фейков, есть цель, технологическая цепочку, сценарий. Их задачи — сформировать в нашем обществе массовое представление о нелегитимности выборов. Чтобы породить недоверие к выборам в целом. Ставятся под сомнение и итоги выборов. В западном общественном мнении пытаются формировать негативный образ России как недемократической страны, где власть якобы опирается на насилие.

Компания по фабрикации фейков включает несколько этапов. На первом — российское избирательное законодательство обвиняют в репрессивном отношении к «оппозиции»

Второе — якобы намеренное недопущение независимых кандидатов к участие в выборах.

Говорится о неравных условияях для кандидатов. В фокусе внимания оказываются так называемые нарушения на избирательных участках. Идут фейки о вбросах, каруселях, принудительном голосовании, рисовке правильных цифр нарушения по отношению к наблюдателям.

На завершающем этапе подключаются аналитики, которые стремятся доказать «научность» выявления нарушений. Некий аналитик Шпилькин путем матанализа пытается доказать нарушения. Нои авторитетные эксперты считают такой метод ненаучным и явной манипуляцией.

Один из источников пополнения фейков — так называемая Карта нарушений. Сервер ее находится в США. Эксперты НОМ признали что 92% информации на нем недостоверны. Но после разоблачения источник не публикует опровержений.

Читаешь материалы организации Голос — они пишутся сначала на английском, а потом переводятся на рурский. Потребитель понятен.

В конце 2020-го мы делали доклад фейк-прогноз — стратегия и технологическая дискредитация будущих выборов. Большая часть предположений к сожалению осуществилась на деле,

Мы знаем их методологию и ангажированный характер.

Основная ставка на подрыв доверия к выборам — очернительство выборных институтов — создание ощущения от ущербности российских выборов.

Мы продолжим с помощью наблюдателей выявлять недостоверную информацию. Подписано соглашение с омбудсменом Татьяной Москальковой — совместный мониторинг. К этой работе смогут подключиться и региональные омбудсмены.

ФАБРИКИ ЛЖИ

Владимир Шаповалов подчеркнул, что производство фейков — вещь отлаженная и массированная, а поддержка осуществляется на самом верху:

- Цель НОМа — защита прав избирателей, предотвращение нарушений, мониторинг. Важная деталь. Фейки - это фабрикация заведомо ложных представлений и фактов о якобы имеющих место нарушениях. Именно создание фейков о нарушениях на выборах превратилась в фабрику по производству несуществующих данных.

По нашим прогнозам, наблюдается компания по дискредитации выборов, о которых НОМ предупреждала еще в прошлом году. У компании по дискредитации есть явно выраженные заказчики и исполнители.

Три западные институции высказались — Европарламент, Госдеп США и БТИПЧ ОБСЕ.

В июле 2021-го Комитет ЕС по иностранным делам представил доклад, где содержится идея что ЕС должен отказаться от признания российского парламента. Инициатор - депутат из Литвы. ЕС должен разработать последовательную стратегию реагирования — во время и после выборов, чтобы защитить права российского народа. Ну, права мы и сами защитим, а вот про давление — все прекрасно понятно и видно, как усиливается давление. БТИПЧ ОБСЕ отказался по надуманному предлогу от участия в наблюдении, при том что было приглашение от России. Когда БТИПЧ отказался от наблюдения в Норвегии — и это не вызвало никакой реакции.

Госдеп США пишет, что Штаты сожалеют, что ограничения введенные российскими властями не смогут осуществлять профессиональное наблюдение за выборами.

Но России не избежать международного внимания.

Зачем нужна такая позиция = чтобы западные страны имели возможность заявить о массовых нарушениях на выборах. Если бы наблюдатели были — мы бы потребовали от них доказательств «нарушений».

Есть ряд позиций, по которым идет фейковая атака. Якобы отсутствие конкуренции на наших выборах. «Гардиан» пишет, что российкое правительство заставило замолчать оппозицию. «Файненшл таймс» заявляет, что отсутствие конкуренции сделает победу ЕР естественной. Репортеры без границ уверяют, что в списках кандидатов нет ни одной независимой фигуры.

НО у нас широчайший спектр оппозиций, они представляют весь политический спектр. Есть рост, а не уменьшении конкуренции по сравнению с предыдущими выборами. Говорить, что там нет ни одной независимой фигуры — это искажение процесса. Но этот фейк активно транслируется и сопровождается «деталями и подробностями».

Критикуют многодневное и электронное голосования - заявляет что многодневное голосование позволяет использовать моделирование голосования. Но тут меры защиты — одни из самых надежных в мире.

Количество наблюдателей от партий и общественных наблюдателей будет беспрецедентным по масштабным, как и видеонаблюдение.

И при это мы имеем массированную компанию по вбросу фейков направленную на дискредитацию выборов. Надо понимать заказчиков и цели этого процесса.

ВРЕМЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ

Леонид Поляков о том, как Россию пытаются сделать с помощью фейков страной-изгоем:

- Особенность этих выборов — тучи сгущаются превентивно. И прежде было непросто, но сейчас ощущение, что все кто могут пытаются создать определенную картину, согласно которой выборы в России — несправедливы. Чтобы западная аудитория поверила, что Россия — изгой, и от нее надо держаться подальше.

Отрабатывается сценарий отработки фейковых новостей с прицелом на 2024 год. На войне как на войне — все методы которые помогут победить соперника , все они используются. И средства изощренные.

Важно чтобы доклад НОМа имел отклик и на Западе, в частности, в Лондоне.

Самый скандальный сюжет — закон о лишении избирательного прав. Граждане попадают те которые связанны с террористическими организациями. Лишение прав быть избранным — на основании решения суда. И решение это — на короткий срок.

Но таких сограждан — не более полумиллиона. И это же временное отстранение.

Террористические организации — это реальность этого мира. И это воспитательный закон для всех нас. Когда мы связываем свою активность, которая сознательно ведет на войну - если она призывает к свержению власти. Значит мы сами себя ставим вне существующей системы. То есть мы отторгаем себя от действующей политической системы. Даже если вы косвенно кому то помогаете — такая активность не может быть совмещена с законопослушным поведение.

То, что вся оппозиция сбежала или сидит - это тоже фейк. Заявления, что вся наша система подлежит тотальному сносу — она заслуживает реакции здорово политического организма.

Нам надо себя позиционировать не как осажденную крепость, а как страну которая бросила вызов. И никакой пятой колонны у нас нет.

Те кто ставит себя на позиции политических маргиналов — к ним применяют меры. А после 19 сентября наступит решающая фаза — интерпретаций.