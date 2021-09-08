«Не принимайте подарки у «добрых» дяденек!»: о чем нужно еще раз поговорить со своими детьми

Еще раз напомните ребенку, что нельзя разговаривать с чужими взрослыми и тем более куда-то c ними уходить Фото: Shutterstock

Жуткая история на Кузбассе, когда бывший зек, отсидевший за педофилию, заманил двух десятилетних девочек, угощая их сладостями, надругался и убил, стала шоком для многих родителей. Это просто воплощение материнского кошмара, то, от чего мы предостерегаем детей чуть ли не с пеленок. «Никуда не ходи с чужими взрослыми! Не слушай обещаний угостить конфетами, показать котенка или подарить щенка!» - твердим мы им. Правила безопасности проходят и в школе - в курсе «Окружающего мира» есть четкие и конкретные рекомендации, как соблюдать правила безопасности. Но дети есть дети. У злонамеренного взрослого больше жизненного опыта, фантазии, силы, которые он может направить против подростка. Нам остается уповать на бдительность других взрослых (люди, будьте внимательны к чужим детям!) и на то, что повторяемые, как мантра, инструкции по безопасности в критический момент все-таки сработают.

Известный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» составил специальную памятку, как говорить с детьми о возможном насилии.

V Не рассказывайте детям, особенно малышам, о возможных преступлениях в мельчайших подробностях. Велика вероятность, что такие запугивания только травмируют ребенка и к нужному результату (четкому пониманию, что делать) не приведут. Гораздо лучше, чтобы ваши разговоры о безопасности и повторение правил поведения стали регулярными. И начать можно прямо сегодня.

V Еще раз напомните ребенку, что нельзя разговаривать с чужими взрослыми и тем более куда-то c ними уходить. Проговорите различные ситуации: незнакомец купил конфету, мороженое, телефон, предложил подвезти до дома, позвал на кастинг в рекламу или на съемки фильма, пообещал показать щеночка, котеночка, черепашку - не важно. Уловок очень много. Ребенок должен усвоить, что он должен отказываться, даже если к нему подходит сосед или человек, якобы знающий его родителей.

V Понятно, что нельзя садиться в машину к незнакомцам. Но даже просто подходить к автомобилю и разговаривать с сидящими там людьми может быть опасно. Если из машины спрашивают, как куда-нибудь доехать, не надо подходить к ним близко и соглашаться показать дорогу.

V Объясните, что взрослый никогда не будет обращаться к ребенку за помощью. Если, действительно, что-то случилось, он позовет на помощь другого взрослого, нежели маленького мальчика или девочку. В этой ситуации ребенок может либо просто развернутся и уйти, либо сказать: «мама с папой не разрешают мне разговаривать с незнакомыми», «я не могу, извините», «я спешу». Все эти фразы тоже стоит заранее порепетировать, чтобы ребенок не растерялся и знал, что ответить.

Важно убедить ребенка, что вы не будете ругать его за бестактность или за то, что он не помог другому человеку. Зачастую дети боятся именно этого, так как мы сами учим их уважать старших и помогать в трудную минуту. Но этот случай не из тех.

V Расскажите ребенку, к кому он может обратиться, если ему самому понадобится помощь, например, кто-то навязчиво пытается с ним общаться, преследует на улице. В этой ситуации рекомендуется подойти к женщине с детьми или человеку на его рабочем месте - продавцу, охраннику у входа в здание, полицейскому и так далее. Дальше можно сказать: «этот мужчина идёт за мной, можно я постою с вами на остановке?», «вы не могли бы позвонить моему папе?».

V Научите ребенка громко кричать и звать на помощь, если его кто-то хватает и пытается утащить. Дело в том, что родители ругают детей за то, что они шумят или кричат в общественных местах. И потом не все могут преодолеть этот зажим и завизжать. Необходимо объяснить ребенку, что кричать в экстремальных условиях важно и нужно, и его никто не будет за это ругать.

V Убедитесь, что ребенок знает наизусть ваш номер телефона и может в случае чего позвонить вам с чужого аппарата. Если не знает, помогите ему выучить.

V Никогда не забирайте у ребенка телефон, даже в качестве наказания. И следите, чтобы он был всегда заряжен.

V Сейчас есть множество сервисов и гаджетов, которые помогут вам отслеживать, где находится ваш ребенок. В экстренной ситуации они могут оказаться спасительными. Это gps-трекер, «умные часы» для детей, приложение на смартфоне (например, Zenly - бесплатное и легкое в использовании) или же подключённые у мобильного оператора дополнительные услуги по определению местоположения.

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