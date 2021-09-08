На месторождения проекта «Восток Ойл» будут летать 43 воздушных судна

Воздушные суда компании «Роснефть» начали выполнять рейсы из аэропорта Норильска в рамках проекта «Восток Ойл». Самолеты и вертолеты используются для доставки вахтовых работников на строящиеся объекты. Авиационное сообщение выполняется по маршруту Норильск – Диксон – «Бухта Север», а также по другим направлениям. Для этих целей дополнительно привлечены 22 воздушных судна. Они базируются в аэропорту «Алыкель» Норильска.

- Вся авиатехника имеет современную модификацию и отвечает мировым стандартам безопасности. Среди главных требований – возможность эксплуатации в условиях низких температур, оснащенность современным бортовым радиоэлектронным и навигационным оборудованием. Существенное обновление авиапарка – ключевой приоритет для компании по обеспечению безопасности авиационных перевозок в условиях Крайнего Севера, - говорится в официальном сообщении компании.

Новые вертолеты уже доставляют вахтовые бригады из аэропорта Игарки на объекты Ванкорского кластера, который входит в проект «Восток Ойл». Современные самолеты выполняют рейсы по маршруту Красноярск – Игарка – Красноярск.

С 2022 года для организации воздушных перевозок на месторождения проекта «Восток Ойл» планируется задействовать 43 единицы авиатехники - 33 новых вертолета и 10 самолетов.

СПРАВКА «КП»

«Восток Ойл» - крупнейший проект не только российской, но и мировой экономики. Ресурсная база - свыше 6 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В проект входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, на которых расположено 13 месторождений нефти и газа.