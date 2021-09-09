Житель Ижевска в «даркнете» принимал заказы на убийства

Сотрудники Следственного комитета России задержали организатора преступной группы, которые принимал в России заказы на убийства через "Даркнет". Фото: Shutterstock

Сотрудники Следственного комитета России задержали организатора преступной группы, которые принимал в России заказы на убийства через "Даркнет". На эту "черную дыру" в интернете следователи вышли еще в 2020 году, когда расследовали уголовное дело по факту убийства супругов из Владимирской области и приготовлению к убийству жителя Санкт-Петербурга.

- Тогда в СК России и появился отдел, специализирующийся на расследовании преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это подразделение было создано по решению Председателя СК России в связи с возросшим количество таких преступлений, позволяющем говорить о них, как об угрозе национальной безопасности, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи этого отдела и смогли установить, что организация этих и иных преступлений производилась на одной из интернет-площадок, функционирующей в "теневом" сегменте интернета ("Даркнете"). Владелец анонимного сайта специализировался на организации убийств, продаже оружия и боеприпасов. Оплату владелец сервиса получал в криптовалюте либо фиатными денежными средствами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц.

- По результатам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с ФСБ России и Главным управлением уголовного розыска МВД России был установлен и задержан создатель и владелец вышеуказанного "сервиса" – 38-летний житель Ижевска, - отметила Петренко.

Следствию удалось найти конспиративную квартиру и доказательства, которые свидетельствуют о преступной деятельности задержанного: мобильные телефоны, компьютеры, иные технические средства, необходимые для обеспечения деятельности сервиса, более тысячи сим-карт различных операторов связи, более 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных денежных средств.

В СК России отметили, что ранее по данному уголовному делу был задержан исполнитель преступления, а также пособники, осуществлявшие сбор персональных данных, сведений о местонахождении потерпевших и передачу их исполнителю убийства. Они находятся под стражей. Участникам убийств также предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия.