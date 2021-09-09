«Адвокат спросила: почему вы терпели 10 лет?»: Сарик Андреасян подает в суд на Леру Кудрявцеву за шутку про плохие фильмы

37-летний Андреасян дал развернутое интервью Агате Муцениеце, в котором признался, что намерен защищать репутацию в суде от тех, кто насмехается над ним. Фото: Instagram.com

Мало кого из кинорежиссеров хейтят так жестко, как Сарика Андреасяна. В интернете сложно найти положительную рецензию на его фильмы, в «Кинопоиске» рейтинг его картин максимально низкий, а Youtube кишит сардоническими обзорами на работы Сарика. Но он не сдается. Сначала сводил все это в шутку, потом оправдывался, а теперь перешел в наступление. 37-летний Андреасян дал развернутое интервью Агате Муцениеце, в котором признался, что намерен защищать репутацию в суде от тех, кто насмехается над ним, и не постеснялся рассказать, что из 16 сериалов, спродюсированных им за год (!), его девушка Елизавета Моряк сыграла в четырех.

ПРО КАСТИНГ В ФИЛЬМЫ

Фото: Instagram.com

«Все равно все скажут, что все схвачено и все проплачено (молодая актриса Елизавета Моряк нередко снимается в проектах Андреасяна — Авт.). Но мы сотрудничаем только тогда, когда это уместно. Я сам не пишу сценарии, только заказываю их. И когда я получаю материал, вижу — эта актриса подходит на 100 процентов. Только тогда говорю «да». Потому что мне не хотелось бы снимать проект, который я несу продавать онлайн-кинотеатру или на телевидение, и услышать «Вы знаете, актриса не подходит». Мне будет больно это слышать. Я никогда так не делаю. Все должны быть на своих местах. И Лиза об этом знает. За год мы спродюсировали 16 сериалов. Лиза сыграла...ну, в четырех»

ПРО ХЕЙТ

«Раньше писали на стенах. Теперь — в интернете. Интернет стал такой стеной, там может высказаться каждый. Почему они этим занимаются? Много свободного времени. Человеку, который занят, востребован и у него есть интересы, этим некогда заниматься. Я вот ставлю максимум огонечки или большие пальцы — не пишу трактаты».

ПРО СУДЫ

Фото: u.kanobu.ru

«Я был у адвоката как раз по поводу (защиты репутации). Я решил серьезно за это взяться. И она спросила: «Почему вы терпели 10 лет?». Видимо, изучила этот вопрос. Я ответил: «Вы знаете, просто я человек воспитанный и подумал, что у них тоже хватит воспитания в какой-то момент перестать это делать». А она вела много дел по знаменитостям и объяснила, что эти вещи [хейт и насмешки] не заканчиваются никогда, пока их не пресекут. Никто не учитывает, что человек может защищаться»

ПРО СКАНДАЛ С ЛЕРОЙ КУДРЯВЦЕВОЙ

«Дело даже не совсем в Лере. Вместо нее на сцене мог бы стоять любой человек. Это стало чем-то вроде последней капли. Все-таки это был федеральный канал, смотрит вся страна. Есть такая вещь, когда порочат деловую репутацию. В глобальном смысле — все это бизнес. Я вижу огромное количество людей, заключаю сделки, и не хочу, чтобы все думали, будто я соответствую тому, что говорят обо мне из уст Леры и не только. Я никогда не реагировал. Но понимаю, что если продолжать реагировать, в какой-то момент это [обзывательство] может стать нарицательным. А, если что, мой фильм на «Оскар» выдвигали («Землетрясение»), я продюсировал американское кино. У меня столько побед, что у 99% людей нет».