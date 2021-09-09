Одноклассники запустили платную подписку на группы и раздел о монетизации авторов

Теперь администраторы групп в ОК могут зарабатывать на собственном эксклюзивном контенте

Социальная сеть Одноклассники представила единую платформу для монетизации авторов в соцсети с помощью подписчиков. Теперь администраторы групп в ОК могут зарабатывать на собственном эксклюзивном контенте: в соцсети появилась возможность специальной платной подписки на отдельные публикации.

Новый сервис дополнил уже работающие в соцсети возможности по сбору донатов в группе и трансляциях, а также созданию закрытой группы с платным доступом. Таким образом, авторы смогут использовать разные стратегии монетизации в ОК: собирать донаты от спонсоров среди подписчиков, публиковать только платный контент либо разделять его на открытый и эксклюзивный по подписке.

Все инструменты собраны в единой точке входа — новом разделе «Монетизация». В настройках групп в ОК появился блок «Монетизация», где авторы смогут управлять средствами, полученными от поклонников, клиентов или потребителей эксклюзивного платного контента. В настройках есть возможность вывести все полученные средства на карту.

Благодаря единой платформе монетизации авторы смогут проводить онлайн-курсы и марафоны, устраивать закрытые клубы для читателей, публиковать эксклюзивные материалы, организовывать онлайн-концерты и другие мероприятия, анонсировать закрытые акции и распродажи.

В новом сервисе платной подписки создатели контента могут сами решать, какими публикациями делиться на платной основе и сколько будет стоить доступ к ним. Для этого не нужно создавать отдельную группу. Платные публикации появятся в закрытой ленте группы: для платных подписчиков она будет доступна в отдельной вкладке «Платные темы». Остальные подписчики группы во вкладке увидят предложение оплаты. К платным публикациям можно приложить фотографии или видеозаписи, которые будут загружены в специальные альбомы, — пользователи без оплаты доступа не смогут их посмотреть.

Средства, собранные через донаты в группе, платные контент и доступ, выводятся с помощью сервиса Boosty. Авторам не нужно отправлять запрос на вывод, это будет происходить автоматически. Вывести средства можно на карту банка – резидента РФ или счет QIWI. Комиссия составляет 10%.

Одноклассники продолжают активно развивать инструменты для авторов и их контента. В частности, группы и пользователи получили возможность форматировать публикации, создавать специальное меню ссылок, благодаря автоматическим алгоритмам получать оценку качества своего контента на основе реакций подписчиков.