Мораторий на проверки малого бизнеса в 2022 году затронет 100 тысяч компаний

Заседание правительства в четверг началось с минуты молчания по погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву. Фото: Сергей Пятаков/POOL/ТАСС

Заседание правительства в четверг началось с минуты молчания по погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву.

- Настоящий офицер, преданный своему делу, он погиб, спасая другого человека. До последней секунды своей жизни подавал пример мужества и решительности. Хотел бы выразить самые искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича. Это тяжелая утрата для близких Евгения Зиничева и всех, кому довелось с ним работать и просто быть знакомым. Предлагаю почтить его память минутой молчания, - сказал Мишустин.

Заседание правительства проходило по видеосвязи. Мишустин, а вслед за ним вице-премьеры и министры поднялись со своих мест.

После этого перешли к повестке заседания. Премьер напомнил, что правительство выполнило поручения президента, данные на съезде «Единой России». Мишустин сообщил, что подписал постановление о продлении на следующий год моратория на плановые проверки малого бизнеса.

- Мораторий избавит бизнес от лишней нагрузки и определенного стресса, позволит компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться, - отметил премьер.

Он напомнил, что такая мера действует уже несколько лет, и благодаря ей в прошлом году из ежегодного плана были исключены более 120 тысяч проверок.

Сейчас мораторий коснется порядка 100 тысяч компаний малого бизнеса. В то же время проверки сохранятся для тех объектов, которые могут представлять потенциальную опасность для жизней людей.

- Те, что отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, на предприятия, работающие на основе лицензий, и на те, где используется атомная энергия, - сказал Мишустин.

Правительство РФ направило более 2 млрд руб. в помощь пострадавшим от наводнения в Приамурье:

Мишустин также рассказал, что правительство выделило более 2 млрд. рублей в помощь пострадавшим от наводнения в Амурской области.

- Большая часть из них - 1,3 млрд рублей на предоставление финансовой помощи людям, которые в результате паводка остались без жилья. Еще 700 млн. рублей будет направлено бюджету региона на компенсацию выплат, связанных с полной или частичной утратой имущества, - сказал Мишустин.

Премьер потребовал строго контролировать ситуацию с выплатами, чтобы люди своевременно их получили и не остались без крова.