Смогут ли наши звезды превратить Коктебель в бизнес актив?

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Голливуде предпочитают крепкие напитки и вина, а наши обратили внимание в сторону мастеров купажа из крымского Коктебеля.

Деловитые звезды, достигнув пика популярности и как следует заработав музыкальными или актерскими талантами, пускаются в большой бизнес. Собственные рестораны, бренды одежды и обуви, парфюмерия и, конечно, алкоголь. Заполучить собственные виноградники, крафтовую пивоварню или погреб с коньячными дистиллятами хотят и наши, и зарубежные артисты.

По слухам, которые циркулируют в крымских бизнес-сообществах, несколько российских звезд ведет переговоры с коньячным домом «Коктебель». Будет ли это инвестиция или большая сделка по покупке всего предприятия, не разглашается.

Хотя и без этого ясно, что бороться представителям шоу-бизнеса есть за что. Продукция из Коктебеля известна на мировом рынке — на территории Крымского полуострова находится старейшее производство коньяка в России. Первые коньячные дистилляты здесь были получены в середине XX века. Очень скоро лоты из Коктебеля стали выигрывать престижным международные конкурсы, и победы продолжаются до сих пор. Крымские мастера купажа собирают из дистиллятов как сложные образцы с выдержкой от 30 лет, так и более «легкие» напитки, которые могут стать идеальной основой разнообразных коктейлей.

Тренды Голливуда: Лимончелло ДеВито и текила от Клуни

Звезда голливудских комедий Дэнни ДеВито как-то вышел в прямой эфир телешоу подшофе. Оправдывался, что со своим другом Джорджем Клуни переборщил с лимончелло — это сладкий ликер из цитрусовых, который подают в качестве дижестива. Непонятно, была ли это спланированная пиар-акция или стечение обстоятельств, но вскоре актер анонсировал производство собственного напитка из лимонов, выращенных на побережье итальянского Амальфи.

Кстати, красавчик Клуни придумал свой бренд текилы в 2013 году. Через три года его выкупили за 1 млрд долларов.

Фото: Daniel Semenov/pexels.com

Рестораны наших звезд

Александр Розенбаум является совладельцем пивных с дерзким неймингом «Толстый Фраер». Григорий Лепс с помпой открывал «Рюмку водки» на Петровке, но после локдауна заведение закрылось. Лидер «Мумий Тролль» Лагутенко владеет музыкальным баром в Москве. Остальные коллеги отечественных звезд выбирают более классические форматы общепита вроде ресторанов.

Кому достанутся богатства Крыма?

Режиссер Никита Михалков часто рассуждает о патриотизме, но сам является совладельцем винодельни на итальянской земле. «Новый русский» Жерар Депардье наоборот владеет виноградниками в Крыму.

Как известно, благодаря винограду рождаются не только классические и крепленые вина. Из плодов производят напиток аристократов — коньяк. Темнокожий рэпер Jay-Z владеет долей в коньячном производстве. А вот наши знаменитости пока никак не зайдут в этот бизнес.

Совпадение или нет, но недавно на репетиции конкурса «Новая волна» Ольга Бузова предстала перед публикой в футболке «Где мой коньяк?». Учитывая страсть дивы к начинаниям — одежда, криптовалюта и виноделие, — можно высказывать осторожные предположения по поводу новых бизнес-амбиций звезды.

Спортсмены и алкоголь

Если раньше атлеты старались максимально дистанцироваться от напитков с градусами и пропагандировали фанатичный ЗОЖ, то сейчас тренд сменился. Футболист Дэвид Бекхэм не только поддерживает винодельческие начинания супруги, но и сам инвестирует в зерновой виски. Правда, если разобраться в вопросе, то спортсмен для производителя скотча — лишь лицо бренда. На самом деле за производством виски стоит крупный британский холдинг.

Другой спортсмен, чемпион по смешанным единоборствам Конор Макгрегор, честно создал свой бренд ирландского виски. Правда, пока что его напиток нельзя назвать премиальным — выдержанных дистиллятов в погребах бойца не завалялось.