Путин: система стратегической стабильности деградировала

В четверг Владимир Путин принял участие в саммите БРИКС. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В четверг Владимир Путин принял участие в саммите БРИКС. После дежурных слов про то, что объединение «развивалось поступательно и без всяких сбоев» президент перешел к международной повестке.

- Глобальная безопасность подвергается серьёзным испытаниям, заметно деградировала система стратегической стабильности. Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты, - заявил Путин, подводя к проблеме Афганистана.

Глава страны напомнил, что уход американцев создал настоящий кризис в регионе. И еще не понятно, чем все может кончиться. Конечно БРИКС за мир и стабильность в стране, но объединение готово к любому развитию событий.

- Мы не заинтересованы в том, чтобы Афганистан оставался угрозой для окружающих, чтобы с афганской территории нам угрожал терроризм, незаконный наркотрафик, - заявил Путин.

Путин, не называя никого конкретно, рассказал, что «попытки навязать чуждые ценности» без учета «традиций и особенностей» приводят к катастрофам типа афганской.

- Расхлебывать последствия приходится всему мировому сообществу, - резюмировал президент.

В конце глава России в очередной раз призвал западных политиков не лезть во внутренние дела других стран. Если уж очень надо, то действовать надо через ООН.