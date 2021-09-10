Анеклоты: Я обещал вчера жениться? Ну извините... Психанул

(Пирожки, кто не знает, это - четырехстрочные стихи без рифмы (нескладушки), без знаков препинания, строго определенного ритма и размера, которые очень любят в сети.)
У Владимира - не четыре, а всего две строки, и тоже нет рифм и всех положенных знаков препинания, зато смысла и жизненной мудрости - хоть отбавляй.
У женщин нету недостатков.
А вот особенности есть.
* * *
Ничто не вечно под луною
завел мой врач издалека
* * *
А в холодильнике ночами
еда полезней и вкусней
* * *
О том, что я вас пожалела
я пожалела много раз
* * *
Насчет спиртного норму знаю,
но выпить столько не могу
* * *
У Ольги каменное сердце
вам лучше в голову стрелять
* * *
Вдали приметив пляж нудистский
почти бежали бурлаки
* * *
Есть все же разум во вселенной
раз не выходит на контакт
* * *
Всего что нам наобещали
никто у нас не отберет
* * *
Весь день как проклятый сегодня
сидел не покладая рук
* * *
По навигатору я в тундре.
Зачем здесь негры не пойму
* * *
Да я сулил златые горы
но вот о шубе речь не шла
* * *
Есть сотни субъективных мнений
и объективное мое
* * *
Хотел вас встретить хлебом солью
да хлеб в берданку не впихнешь
* * *
Вы не машите кулаками
вы тут на ринге не один
* * *
Придется выпить за здоровье
само-то ведь оно не пьет
* * *
А вот и пятница товарищ
кончать работу начинай
* * *
Мужчины ищут женской ласки
или чего-нибудь пожрать
* * *
У истинной домохозяйки
и педикюр под цвет борща
* * *
Я сквозь наркоз хирурга слышу
вот это мурке отдадим
* * *
Пришли Альцгеймер
с Паркинсоном
и долго руку мне трясли
* * *
Ведь мы не от хорошей жизни
так с вами весело живем
* * *
Как говорится все проходит
но может кое-что застрять
* * *
Так повелось рожденный
ползать
всем объясняет как летать
* * *
Сначала сделайте дороги
потом искореняйте мат
* * *
Со светлым будущим проблемы
придется славным прошлым жить
* * *
Кому заняться больше нечем
тот утром на работу прет
* * *
Детсадик школа вуз работа
потом на пенсию а жить...???