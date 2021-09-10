Анеклоты: Я обещал вчера жениться? Ну извините... Психанул

(Пирожки, кто не знает, это - четырехстрочные стихи без рифмы (нескладушки), без знаков препинания, строго определенного ритма и размера, которые очень любят в сети.)

У Владимира - не четыре, а всего две строки, и тоже нет рифм и всех положенных знаков препинания, зато смысла и жизненной мудрости - хоть отбавляй.

У женщин нету недостатков.

А вот особенности есть.

* * *

Ничто не вечно под луною

завел мой врач издалека

* * *

А в холодильнике ночами

еда полезней и вкусней

* * *

О том, что я вас пожалела

я пожалела много раз

* * *

Насчет спиртного норму знаю,

но выпить столько не могу

* * *

У Ольги каменное сердце

вам лучше в голову стрелять

* * *

Вдали приметив пляж нудистский

почти бежали бурлаки

* * *

Есть все же разум во вселенной

раз не выходит на контакт

* * *

Всего что нам наобещали

никто у нас не отберет

* * *

Весь день как проклятый сегодня

сидел не покладая рук

* * *

По навигатору я в тундре.

Зачем здесь негры не пойму

* * *

Да я сулил златые горы

но вот о шубе речь не шла

* * *

Есть сотни субъективных мнений

и объективное мое

* * *

Хотел вас встретить хлебом солью

да хлеб в берданку не впихнешь

* * *

Вы не машите кулаками

вы тут на ринге не один

* * *

Придется выпить за здоровье

само-то ведь оно не пьет

* * *

А вот и пятница товарищ

кончать работу начинай

* * *

Мужчины ищут женской ласки

или чего-нибудь пожрать

* * *

У истинной домохозяйки

и педикюр под цвет борща

* * *

Я сквозь наркоз хирурга слышу

вот это мурке отдадим

* * *

Пришли Альцгеймер

с Паркинсоном

и долго руку мне трясли

* * *

Ведь мы не от хорошей жизни

так с вами весело живем

* * *

Как говорится все проходит

но может кое-что застрять

* * *

Так повелось рожденный

ползать

всем объясняет как летать

* * *

Сначала сделайте дороги

потом искореняйте мат

* * *

Со светлым будущим проблемы

придется славным прошлым жить

* * *

Кому заняться больше нечем

тот утром на работу прет

* * *

Детсадик школа вуз работа

потом на пенсию а жить...???