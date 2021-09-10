Разведенная Марина желает знать

У психологов Марине на понравилось. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

История эта начиналась некрасиво: мою 36-летнюю подругу Марину бросил муж. Ушел со скандалом, на прощание наговорил гадостей, часть имущества потом отсудил. В общем, было отчего женщине впасть в депрессию. Ну она и впала.

На помощь пришли подруги. Стали советовать идти к психологам, накидали ссылок на дамские форумы и чаты - ищи там, подруженька милая, утешения.

Да ну их, этих ученых

У психологов Марине на понравилось (молодец, Марина, респект), они ей показались ужасно банальными и скучными. Взялась за форумы и чаты. Диалоги незнакомых женщин о тяготах и лишениях жизни в браке и вне его тоже не впечатлили. А вот попавшиеся ссылки на исследования ученых зацепили. Марина долго читала про то, сколько лет люди в среднем живут в браке, сколько половых актов в год совершают супруги, как количество разводов связано с климатом страны. А потом поняла: это не исследования, а опросы, которые ничего не объясняют. Особенно - почему мужчины просто так берут и бросают своих 36-летних жен.

Марина призадумалась: почему бы самой не провести небольшое исследование? Какое-никакое спасение от депрессии. Собрала подруг (тех, которые советовали ей ходить к психологам) и раздала им анкеты с простыми вопросами. Например: что, по-вашему, является серьезным основанием для развода? Или: какие факторы могут удержать семью?

А поскольку для полноты картины нужно было еще и мнение мужчин, Марина попросила подруг раздать анкеты их мужьям или партнерам.

Все - на голосование!

Через неделю пришли первые результаты. Марине они показались интересными, подругам игра во всенародное голосование тоже понравилась, они предложили раздать анкеты еще нескольким десяткам мужчин и женщин. Создали простенький сайт, где, кроме этих опросов, собственно, ничего и не было. А когда количество проголосовавших дошло до 500, голосование закрыли. Со статистической точки зрения все уже уже было понятно, теперь надо было разобраться с ответами.

Марина и ее подружки стали связываться с теми из проголосовавших, которые дали согласие на более откровенные разговоры (по электронной почте или по телефону). И многое становилось понятным.

Секс его, видите ли, не устраивает

Например, поначалу Марине казалось странным, что в ответах на вопрос об уважительных причинах для расставания «неудовлетворительный секс» указывали всего 14% опрошенных мужчин и аж 43% женщин. Это ведь напрочь опровергает мнение о том, что «всем мужикам только одного от нас надо», а женская любовь - она более сложная и возвышенная.

Но вот что выяснилось из разговоров с респондентами. Когда мужчина говорит «неудовлетворительный секс», он именно это и имеет в виду - ему просто не нравится, как его жена ведет себя в постели.

А вот с женщинами все и правда оказалось не так просто. «Неудовлетворительный секс» для них - это повод призадуматься: если он холоден со мной и не удовлетворяет меня, не означает ли это, что я ему неинтересна и что он ищет (и находит) более качественный секс где-то на стороне? А то, что происходит с ним у нас в постели, воспринимает как издержки совместной жизни с нелюбимым человеком? Ну и зачем он мне такой нужен?

Дети-миротворцы

Был еще такой вопрос: удерживает ли вас от развода наличие детей? И снова неожиданный результат. «Да» ответили 36% женщин и 58% мужчин. Ну не может такого быть, скажете вы. Марина тоже сначала так подумала. Стала разбираться. И все оказалось проще простого. Женщины почти уверены, что при разводе по решению суда дети останутся с ней. Мужчины тоже понимают, что в большинстве случаев мать в таких ситуациях имеет явное преимущество, а отцу мало того что придется платить алименты, так еще и видеться с детьми он будет от случая к случаю. А дети-то не чужие, ради них можно и с постылой женой пожить, хоть это, конечно, и безнравственно. А разводиться нравственно? Ну и т. д.

В ТЕМУ

А дальше-то что?

Еще один опрос мы вспомним сейчас вот почему: в нем и мужчины, и женщины, уже пережившие развод, проявили удивительное единодушие. Тут можно порадоваться: ну хоть в чем-то мы едины, и это радует. Правда, речь идет о разводах (см. таблицу).