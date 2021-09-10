Разведенная Марина желает знать

У психологов Марине на понравилось.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
История эта начиналась некрасиво: мою 36-летнюю подругу Марину бросил муж. Ушел со скандалом, на прощание наговорил гадостей, часть имущества потом отсудил. В общем, было отчего женщине впасть в депрессию. Ну она и впала.
На помощь пришли подруги. Стали советовать идти к психологам, накидали ссылок на дамские форумы и чаты - ищи там, подруженька милая, утешения.
У психологов Марине на понравилось (молодец, Марина, респект), они ей показались ужасно банальными и скучными. Взялась за форумы и чаты. Диалоги незнакомых женщин о тяготах и лишениях жизни в браке и вне его тоже не впечатлили. А вот попавшиеся ссылки на исследования ученых зацепили. Марина долго читала про то, сколько лет люди в среднем живут в браке, сколько половых актов в год совершают супруги, как количество разводов связано с климатом страны. А потом поняла: это не исследования, а опросы, которые ничего не объясняют. Особенно - почему мужчины просто так берут и бросают своих 36-летних жен.
Марина призадумалась: почему бы самой не провести небольшое исследование? Какое-никакое спасение от депрессии. Собрала подруг (тех, которые советовали ей ходить к психологам) и раздала им анкеты с простыми вопросами. Например: что, по-вашему, является серьезным основанием для развода? Или: какие факторы могут удержать семью?
А поскольку для полноты картины нужно было еще и мнение мужчин, Марина попросила подруг раздать анкеты их мужьям или партнерам.
Через неделю пришли первые результаты. Марине они показались интересными, подругам игра во всенародное голосование тоже понравилась, они предложили раздать анкеты еще нескольким десяткам мужчин и женщин. Создали простенький сайт, где, кроме этих опросов, собственно, ничего и не было. А когда количество проголосовавших дошло до 500, голосование закрыли. Со статистической точки зрения все уже уже было понятно, теперь надо было разобраться с ответами.
Марина и ее подружки стали связываться с теми из проголосовавших, которые дали согласие на более откровенные разговоры (по электронной почте или по телефону). И многое становилось понятным.
Например, поначалу Марине казалось странным, что в ответах на вопрос об уважительных причинах для расставания «неудовлетворительный секс» указывали всего 14% опрошенных мужчин и аж 43% женщин. Это ведь напрочь опровергает мнение о том, что «всем мужикам только одного от нас надо», а женская любовь - она более сложная и возвышенная.
Но вот что выяснилось из разговоров с респондентами. Когда мужчина говорит «неудовлетворительный секс», он именно это и имеет в виду - ему просто не нравится, как его жена ведет себя в постели.
А вот с женщинами все и правда оказалось не так просто. «Неудовлетворительный секс» для них - это повод призадуматься: если он холоден со мной и не удовлетворяет меня, не означает ли это, что я ему неинтересна и что он ищет (и находит) более качественный секс где-то на стороне? А то, что происходит с ним у нас в постели, воспринимает как издержки совместной жизни с нелюбимым человеком? Ну и зачем он мне такой нужен?
Был еще такой вопрос: удерживает ли вас от развода наличие детей? И снова неожиданный результат. «Да» ответили 36% женщин и 58% мужчин. Ну не может такого быть, скажете вы. Марина тоже сначала так подумала. Стала разбираться. И все оказалось проще простого. Женщины почти уверены, что при разводе по решению суда дети останутся с ней. Мужчины тоже понимают, что в большинстве случаев мать в таких ситуациях имеет явное преимущество, а отцу мало того что придется платить алименты, так еще и видеться с детьми он будет от случая к случаю. А дети-то не чужие, ради них можно и с постылой женой пожить, хоть это, конечно, и безнравственно. А разводиться нравственно? Ну и т. д.
В ТЕМУ
А дальше-то что?
Еще один опрос мы вспомним сейчас вот почему: в нем и мужчины, и женщины, уже пережившие развод, проявили удивительное единодушие. Тут можно порадоваться: ну хоть в чем-то мы едины, и это радует. Правда, речь идет о разводах (см. таблицу).
Каковы шансы, что вы снова вступите в брак?
Фото: Алексей СТЕФАНОВ