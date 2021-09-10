Выбери лучшего участкового страны

Награждение победителей пройдет в Москве 16 ноября

Он не только помогает выбрать лучших, но в первую очередь знакомит читателей с их участковыми.

Конкурс «Народный участковый» будет проходить в три этапа. Сначала с 11 по 20 сентября лучших участковых отберут в районных подразделениях. Дальше с 7 по 16 октября каждый регион определит одного своего самого достойного представителя. А третий этап - финал конкурса (с 1 по 10 ноября) - пройдет уже голосованием за лучших участковых всей страной на сайте «Комсомольской правды».

Конкурс очень престижный, ведь сегодня в службе участковых более 48 тысяч сотрудников!

Награждение победителей пройдет в Москве 16 ноября, накануне профессионального праздника - Дня участковых уполномоченных полиции.

Призеры этого конкурса, как правило, получают внеочередные звания, а победитель - еще и главный приз - «УАЗ Патриот».