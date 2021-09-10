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Общество10 сентября 2021 1:01

Выбери лучшего участкового страны

11 сентября 11-й раз стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый», который ежегодно проводится МВД и читателями газеты «Комсомольская правда», сайта KP.RU и слушателями Радио «КП» (fm.kp.ru)
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Награждение победителей пройдет в Москве 16 ноября

Награждение победителей пройдет в Москве 16 ноября

Он не только помогает выбрать лучших, но в первую очередь знакомит читателей с их участковыми.

Конкурс «Народный участковый» будет проходить в три этапа. Сначала с 11 по 20 сентября лучших участковых отберут в районных подразделениях. Дальше с 7 по 16 октября каждый регион определит одного своего самого достойного представителя. А третий этап - финал конкурса (с 1 по 10 ноября) - пройдет уже голосованием за лучших участковых всей страной на сайте «Комсомольской правды».

Конкурс очень престижный, ведь сегодня в службе участковых более 48 тысяч сотрудников!

Награждение победителей пройдет в Москве 16 ноября, накануне профессионального праздника - Дня участковых уполномоченных полиции.

Призеры этого конкурса, как правило, получают внеочередные звания, а победитель - еще и главный приз - «УАЗ Патриот».

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