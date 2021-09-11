Он нам всем и сват и брат: Как Федор Добронравов в кино стал главным русским

Актер Федор Добронравов Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Его герои постоянно что-то роняют в борщ и чешут голову, неожиданно нечто осознав. Показывают кулаки, обижаются, много шутят. Обязательно используют замаскированные под грубость слова-паразиты.

Федор Добронравов как-то незаметно, без видимых усилий стал главным русским. Не для них там, а для нас тут. Хитрый, но незадачливый, умный, но не ученый, грубый, но добрый. Его хочется иметь среди родственников. Вернее, нет, у каждого есть родственник, в котором есть черты этого артиста.

Федор Добронравов в сериале "Сваты" Фото: кадр из фильма

В любом фильме он появляется и делает что-то, что всех спасет. При этом обязательно что-нибудь сломает, а кого-нибудь поставит в неловкое положение.

Звездой он стал после проекта «6 кадров» и роли в наивном, но очаровательном сериале «Сваты». Никто так и не понял, кого он там сыграл - русского или украинца. Зато его Ивана Будько сразу признали своим по обе стороны вдруг нарисовавшейся между нашими странами границы. За такие роли не дают «Оскар», но народными героями делают именно они.

Федор Добронравов как-то незаметно, без видимых усилий стал главным русским. Фото: кадр из фильма

Федор Добронравов - серьезный театральный артист. Он может все, но лучше всего у него получается быть нашим, своим, сватом, братом, отцом...

Его сыновья Виктор и Иван сами уже состоявшиеся актеры. И так велика любовь зрителей к отцу, что и на их долю хватает общей доброжелательности.

Звездой Добронравов стал после проекта «6 кадров» и роли в наивном, но очаровательном сериале «Сваты». Фото: кадр из фильма.

Федор Викторович не попадал в скандалы, не замечен кричащим в ток-шоу, не светится в светской хронике. Он из тех, что, похоже, пальцем о палец не ударит для раскрутки. Его просто полюбили, за то, что он талантливый и веселый. Очень странный по сегодняшним временам путь к популярности и очень ненадежный.

С днем рождения!