Корреспондент Павел Клоков тоже подвергся атаке телефонных мошенников.
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- Здравствуйте, Павел. Алло.
Сегодня вам повезло.
Сейчас возьму копию бланка...
Ах, где она тут у меня?..
Вы стали с этого дня
"по-чёт-ным кли-ен-том бан-бан-ка"!
Ну как вам? Скажите, улёт?
Учтите, не всем так везёт.
И мы нарушаем стандарты...
Но вы заслужили вполне.
Диктуйте, пожалуйста, мне
номер банковской карты.
И чтобы усилить контроль,
озвучьте ваш личный пароль...
Поверьте мне, я не мошенник...
Вон, подтвердят братаны,
мне данные эти нужны,
чтоб банк перечислил вам денег.
Да что я вам, фраер какой?
Хавальник, сука, закрой!
Быстро под шконку зажался!
Шакалы забросят жратву,
тебя, так и быть, позову...
Ой, извините, сорвался...
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