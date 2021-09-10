Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2021 11:31

«Поверьте мне, я не мошенник... Вон, подтвердят братаны»

Поэтический корреспондент kp.ru Павел Клоков тоже подвергся атаке аферистов
Павел КЛОКОВПавел КЛОКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Корреспондент Павел Клоков тоже подвергся атаке телефонных мошенников.

Корреспондент Павел Клоков тоже подвергся атаке телефонных мошенников.

Фото: Shutterstock

- Здравствуйте, Павел. Алло.

Сегодня вам повезло.

Сейчас возьму копию бланка...

Ах, где она тут у меня?..

Вы стали с этого дня

"по-чёт-ным кли-ен-том бан-бан-ка"!

Ну как вам? Скажите, улёт?

Учтите, не всем так везёт.

И мы нарушаем стандарты...

Но вы заслужили вполне.

Диктуйте, пожалуйста, мне

номер банковской карты.

И чтобы усилить контроль,

озвучьте ваш личный пароль...

Поверьте мне, я не мошенник...

Вон, подтвердят братаны,

мне данные эти нужны,

чтоб банк перечислил вам денег.

Да что я вам, фраер какой?

Хавальник, сука, закрой!

Быстро под шконку зажался!

Шакалы забросят жратву,

тебя, так и быть, позову...

Ой, извините, сорвался...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты объяснили, почему опасно разговаривать с телефонными мошенниками

Чем может обернуться такая беседа и стоит ли отказывать себе в удовольствии посмеяться над воришками (подробности)

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ