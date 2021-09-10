Корреспондент Павел Клоков тоже подвергся атаке телефонных мошенников. Фото: Shutterstock

- Здравствуйте, Павел. Алло.

Сегодня вам повезло.

Сейчас возьму копию бланка...

Ах, где она тут у меня?..

Вы стали с этого дня

"по-чёт-ным кли-ен-том бан-бан-ка"!

Ну как вам? Скажите, улёт?

Учтите, не всем так везёт.

И мы нарушаем стандарты...

Но вы заслужили вполне.

Диктуйте, пожалуйста, мне

номер банковской карты.

И чтобы усилить контроль,

озвучьте ваш личный пароль...

Поверьте мне, я не мошенник...

Вон, подтвердят братаны,

мне данные эти нужны,

чтоб банк перечислил вам денег.

Да что я вам, фраер какой?

Хавальник, сука, закрой!

Быстро под шконку зажался!

Шакалы забросят жратву,

тебя, так и быть, позову...

Ой, извините, сорвался...

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