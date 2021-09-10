В первое воскресенье сентября отмечается Международный день благотворительности, который проходит под эгидой Организации объединенных наций. Эксперты констатируют, что благотворительные и гуманитарные проекты в условиях пандемии коронавируса приобрели особую ценность. Из-за финансовых сложностей многим социально-ориентированным некоммерческим объединениям пришлось свернуть свою деятельность. Понимая свою ответственность, представители крупного бизнеса, имеющие больше ресурсов, постарались увеличить финансирование проектов с фокусом на социалку и благотворительность.

Так, в регионах присутствия один из крупнейших российских операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами - компания «Хартия», которой с 2017 года владеет российский бизнесмен Игорь Чайка, взяла на себя помощь одиноким пенсионерам и инвалидам. Пожилым жителям Тульской, Владимирской, Ярославской и Московской областей, многие из которых в тот период находились на обязательной самоизоляции, доставляли товары первой необходимости - средства индивидуальной защиты, продукты, лекарства. Помощь от компании получили также врачи и медсестры, работающие с пациентами с коронавирусом.

За большой личный вклад в борьбу с пандемией Игорь Чайка был удостоен звания лауреата Всероссийского конкурса «Люди дела» по итогам 2020 года. В ежегодном открытом конкурсе, который проводит «Деловая Россия», участвуют не только представители этого бизнес-объединения, но и сторонние предприниматели. Со своей стороны организаторы стремятся выстраивать сеть деловых контактов, привлекая к взаимовыгодному сотрудничеству неравнодушных людей, и дают возможность тиражировать наиболее успешные практики и инициативы в масштабах страны.

Например, в 2020-м на конкурс в общей сложности поступило около 300 заявок из примерно 40 регионов страны. В шорт-лист федерального этапа попали 90 заявок, из которых жюри определило 21 финалиста в номинациях: «Человек года», «Драйвер отрасли», «Экспортер года», «Прорыв года», «Деловая леди», «Молодое дело», «Благое дело».

Член Координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Игорь Чайки был отмечен за благотворительный проект «Борьба с пандемией в России».

Однако предприниматель реализует гуманитарные проекты не только в нашей стране. С 2017 года он является бизнес-послом в Молдове и Приднестровье. За это время по линии «Деловой России» Игорем Чайкой были реализованы десятки социальных и гуманитарных проектов. При его непосредственном участии в Молдову были поставлены необходимое медоборудование и российская вакцина Спутник-V. Для Приднестровья закуплены аппарат компьютерной томографии и компонентная база для открытия собственной лаборатории по исследованию и тестированию на коронавирус.

В условиях пандемии частный бизнес старается по максимуму сохранить долгосрочные социальные программы и выделяет дополнительные бюджеты на благотворительность, поддерживая социально незащищенные категории населения. Чаще всего предприниматели не афишируют это направление своей деятельности, а подобные конкурсы дают возможность рассказать истории, которые для многих могут стать вдохновляющим примером.