В Санкт-Петербурге начала работу уникальная научная лаборатория

Фото из архива РусГидро

Строительство гидроэлектростанций невозможно без исследования фильтрации воды через различные материалы. Ведь если фильтрация через плотину будет большой, она может не сможет служить людям. Поэтому прежде чем приступить к возведению ГЭС, ученые тщательно изучают свойства пород в местах, где будет строиться плотина.

Обновленная лаборатория собрала в себе все научные разработки ВНИИГ в этой области, начиная с 1927 года. При этом она оснащена самым современным оборудованием, объединенным компьютерной сетью. Многие установки и приборы лаборатории существуют в единственном экземпляре и не имеют аналогов в России.

Это не единственная гордость института. Во ВНИИГ создан единственный в России волновой стенд длиной 30 метров и шириной 15 метров, который создает настоящие волны и течения, а ученые изучают их влияние на гидротехнические сооружения: нефтяные платформы, портовые сооружения, плотины и др. К слову, все нефтяные платформы, построенные на арктическом шельфе России, сооружены при активном участии ВНИИГ. На стенде можно генерировать волны высотой до 40 сантиметров, что, с учетом масштаба моделей, позволяет имитировать воздействие волн высотой до 20 метров!

Фото из архива РусГидро

Еще один не имеющий аналогов в нашей стране стенд – гидравлический, чтобы моделировать воздействия водных потоков на ГЭС. Ученые делают уменьшенную модель настоящей гидроэлектростанции и пропускают через нее потоки воды. Такие исследования позволяют заранее выявить риски и обеспечить максимальную безопасность гидроэлектростанций.

Открытие новой лаборатории состоялось в день 100-летия ВНИИГ имени Б. Е. Веденеева: В сентябре 1921 года постановлением Совета народных комиссаров был учрежден Научно-мелиорационный институт – именно так сначала назывался ВНИИГ. Это был крупный комплексный научный центр, он обеспечивал научное сопровождение строительства и эксплуатации самых разных гидротехнических сооружений: гидроэлектростанций, систем водоснабжения тепловых электростанций, судоходных каналов, морских портов.

История ВНИИГ неразрывно связана с развитием энергетики нашей страны. Научные разработки института активно использовались при реализации плана ГОЭЛРО – масштабной программы электрификации РСФСР, – который в прошлом году также отметил свое 100-летие. Научные разработки сотрудников института были использованы при возведении Волховской, Днепровской, Нижне-Свирской ГЭС – первенцев большой гидроэнергетики нашей страны.

В годы Великой Отечественной войны сотрудники ВНИИГ воевали на фронтах, строили оборонительные сооружения и трудились в тылу, научная работа не прерывалась даже в блокаду. Его исследования использовались при строительстве легендарной «Дороги Жизни» по льду Ладожского озера. Разрабатывались методы защиты гидростанций от нападений с воздуха, подземная прокладка кабелей и подводная гидроизоляция бетона для военных целей и многое другое. В послевоенные годы специалисты ВНИИГ трудились не только над проектами новых ГЭС, но и активно привлекались для работ в области тепловой и атомной энергетики.

Ученые института приняли участие в создании более 200 ГЭС, свыше 150 тепловых и 30 атомных электростанций, в том числе в районах Крайнего Севера, сейсмически опасных регионах, экстремально сложных условиях высокогорья. Среди уникальных энергообъектов, для которых выполняли работы специалисты ВНИИГ, – самые высокие в нашей стране плотины Саяно-Шушенской ГЭС и Чиркейской ГЭС, построенная в условиях вечной мерзлоты Колымская ГЭС.

Фото из архива РусГидро

Особое место в истории ВНИИГ занимает работа над уникальным проектом строительства сооружений для защиты своего родного города Ленинграда от наводнений. В специально отстроенном павильоне была изготовлена гидравлическая модель размера 120 на 60 метров, которая моделировала устье Невы, Невскую Губу и восточную часть Финского залива. Модель позволяла имитировать наводнения, аналогичные природным, и прослеживать изменения течений из-за колебаний уровня воды в Финском заливе, влияние перепадов давления, скорость потока во время наводнений. На модели были проведены обширные исследования, они позволили уточнить основные гидравлические, экологические и конструктивные характеристики комплекса. В настоящее время ВНИИГ продолжает научно-техническое сопровождение построенного комплекса.

Сегодня ВНИИГ является научной базой и гордостью одного их крупнейших энергохолдингов России – компании РусГидро. В нем работает более 500 высококвалифицированных специалистов, в том числе 53 кандидата наук и 20 докторов наук. В день рождения института глава РусГидро Виктор Хмарин лично поздравил коллектив ВНИИГа и наградил лучших его работников корпоративными и ведомственными наградами.