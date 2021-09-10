В Германии решили, что Россия должна «вернуть» Дальний Восток Китаю

Диттмара возмущает, что вдохновитель нашей экспансии к Тихому океану — генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский — рисуется в российских газетах и журналах сугубо положительно, ему устанавливают памятники, один из которых даже изображен на пятитысячной купюре. Фото: wikimedia.org

9 сентября, почти день в день с 80-летием начала блокады Ленинграда, немецкий журналист Петер Диттмар (Peter Dittmar) выпустил статью с новыми разоблачениями «кремлевской агрессии». На сей раз — на Дальнем Востоке в XIX веке.

По мнению публициста, присоединение этого региона к России почти 160 лет назад было «актом колониального завоевания». Больше всего герра Диттмара возмущает, что вдохновитель нашей экспансии к Тихому океану — генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский — рисуется в российских газетах и журналах сугубо положительно, ему устанавливают памятники, один из которых даже изображен на пятитысячной купюре.

Как подчеркивает немецкий журналист, это уже не просто «фейковые новости» (которые на Западе считаются главной угрозой для демократии) — а «фейковая история». Далее Петер Диттмар собирает классический набор русофобских агиток, кочевавших по западным СМИ со времен Крымской войны:

«Колонии для ссыльных и каторжан, как и деревни вольнопоселенцев на территориях, завоеванных для России Муравьевым-Амурским, еще в конце XIX века характеризовались чиновничьим произволом, коррупцией и невыносимыми условиями жизни».

Затем, по версии автора, проглядывает единственный луч света — революция-1917, когда некоторые большевики требовали отказаться от «захватнических устремлений старого режима». Однако, как пишет Дитмар, «вместо этого советские правительства последовали царскому принципу «собирания земель русских», то есть насильственной аннексии чужих территорий. Современная Россия полностью встроилась в эту линию». Вряд ли автор вкладывал именно такой смысл — но для российского читателя это звучит как комплимент в адрес Кремля.

И в конце наступает кульминация, ради которой, вероятно, статья и появилась. Диттмар пишет со ссылкой на авторитет Мао Цзедуна: «Китай не забыл, как от него отрезали территории». Притом, что в XIX веке земля по рекам Амур и Уссури была почти не заселена, принадлежала Китаю сугубо номинально и перешла к России дипломатическим путем, по вполне легитимным международным договорам между Пекином и Петербургом от 1858-60 годов.

Видимо, с точки зрения автора, главный агрессор — это не его германская родина, развязавшая Вторую мировую, а главные колонизаторы — это не англосаксы, убившие миллионы коренных жителей Северной Америки и других континентов. Напротив, Россия, Китай и другие лидеры многополярного мира как раз и бросают вызов этому старому порядку. Ведь всего месяц назад в КНР прошли грандиозные российско-китайские военные учения с многозначительным названием «Запад/Взаимодействие-2021». Неудивительно, что на Западе — в том числе с помощью таких публикаций — Москву и Пекин пытаются стравить, раздувая фантомные «исторические обиды».