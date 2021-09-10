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Дом. Семья10 сентября 2021 16:10

От Натальи Водяновой до самой богатой женщины России: В чем секреты успеха знаменитых многодетных мам

Как они умудряются совмещать успешную карьеру с материнством
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“Или карьера, или ребенок” - такой выбор ставят перед собой многие современные девушки. И даже не задумываются о том, что не обязательно отказываться от одного в пользу другого. Более того: самые успешные и известные россиянки сегодня - это как раз многодетные мамы.

Например, одна из самых известных и красивых женщин планеты - модель Наталья Водянова - счастливая мама пяти детей. Пятерых воспитывает и самая богатая дама России бизнесмен Татьяна Бакальчук.

Как успевают они - умницы, красавицы, мамы - сочетать работу и семью? Читайте их секреты успеха в нашей статье.

Мама и малышБИЗНЕС-ПРЕСС