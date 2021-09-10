Андрей Малахов - о безвкусице Галкина, предательстве Первого канала и семи миллионах рублей за интервью : «Я один такой»

Популярный телеведущий долго слушал комплименты Софико Шеварнадзе и Арины Бородиной, поэтому и разомлел Фото: www.youtube.com

Ведущий «Прямого эфира» Андрей Малахов постоянно работает. Или молится. Поэтому интервью давать ему обычно некогда. Но в редких случаях он делает исключения. Бывшей коллеге по Первому каналу Софико Шеварнадзе, например. Малахов ответил на вопросы телеведущей, бесконечно купаясь в ласке, комплиментах и лести от телекритика Арины Бородиной — он совсем не пытался отрицать собственное величие и, возможно, поэтому не стал играть в дипломатию и честно выложил все, что думает про прежнее место работы, конкурентов, Диму Борисова и так далее. «КП» приводит избранные фрагменты разговора.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРО УНИКАЛЬНЫЙ ТРУГОДОЛИЗМ

«Чем я могу объяснить свой успех? Только трудолюбием. Не все готовы 24 часа проводить на работе. Ксения Собчак на съемках новогоднего огонька как-то мне сказала: «Да. Теперь я понимаю секрет твоей популярности, Малахов. Только ты один такой чиканутый готов по первому щелчку сидеть здесь в четыре утра и записывать подводки в неотапливаемом амбаре. Я-то здесь ради огонька, а у тебя каждый день этот ужас»

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРО МАКСИМА ГАЛКИНА

«Почему все любят Галкина и Малахова? Во-первых, его любит Алла. А Аллу любит народ. Поэтому все, что любит Алла, волной переходит на него. Во-вторых, он смешной. Человек, который смешит, вызывает в теле приятные эндорфины и всем становится приятно от того, что с ним прикольно, весело и смешно. В-третьих, он грамотный умный человек с образованием и французским. Без достаточного количества понтов. Здесь все и сошлось. Я себя с ним сравнивать не могу, потому что вижу, насколько мы разные. Хотя люди иногда, видя меня, думают, что я Максим Галкин. Но я наблюдаю его много лет — между нами пропасть. Начиная со вкуса к современному искусству, одежде, архитектуре....Представить, что я живу в этом замке (родовом поместье Галкина и Пугачевой в деревне Грязь), даже если бы мне заплатили за это деньги, невозможно. В лучшем случае выдержал бы там сутки. Я молодой современный человек, который поездил и посмотрел».

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРО ДМИТРИЯ БОРИСОВА

«Когда я переходил на «Россию 1», заранее всех предупреждал и сказал, что если понадобится ведущий (в «Пусть говорят») - возьмите Диму Борисова. Мне кажется, он может справиться. При этом будет время найти кого-то лучше. Он гибкий. Прекрасен в новостях. Но когда мне сказали, что Дима Борисов уже записывает новый выпуски «Пусть говорят», а он мне даже об этом не сообщил, я подумал, что это странно. Написал ему. И он ответил что-то типа «Да, в этом мире все, как крыло бабочки»....Обижен я на него? Честно нет. Поздравляю с днем рождения. Смотрю его сторис в инстаграме. Только перестал ходить в тот спортзал, в который ходит он. Чтобы меньше пересекаться»

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРО ДЕНЬГИ ЗА ИНТЕРВЬЮ

«Сейчас мне звонила продюсер певицы Лики Стар. Прекрасная певица выходит замуж. Не хотите ли вы купить эксклюзив? Муж — миллионер из Швейцарии. Я говорю: «Прекрасно, сколько хочет Лика?». Сто тысяч долларов (7,2 миллиона рублей). Объясняю, что очень рад за Лику, но у нас сейчас очень трудно с деньгами, пусть позвонит на Первый канал. «Мы уже звонили, у них денег нет».

Фото: www.youtube.com

ПРО ПРЕДАТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО КАНАЛА

«Обидно даже не из-за того, что ты как раб на галерах. Меня всегда устраивала эта позиция. Просто в какой-то момент с канала ушла продюсер (Наталья Никонова), ее фотография была расклеена по всему телецентру — чтобы ее не пускали. А потом в один прекрасный день она прощена и стала моим руководителем. Здрасьте. А что мы 7 лет наблюдали? Предательство, переход, все прощено — это новая норма жизни? Я в это не готов играть. Столько лет я на канале. Выведите ее в коридор. Скажите: «Андрюх, нам ее навязали, позвонили, попросили. Извини». Но никто ничего не объясняет. Примите как должное. Но мне уже не 20 лет. Да, из Апатитов, хочу в телевизор, но есть же пределы терпимости и отношения к предателям. Меня воспитывали на образе «летят самолеты — привет Мальчишу!», а никак не Мальчишу-Плохишу».

Ведущий «Прямого эфира» Андрей Малахов постоянно работает. Фото: www.youtube.com

ПРО ЗАПРЕТ, ХРАМ И БУТЕРБРОДЫ

«После перехода на «Россию» я персона нон-грата в Телецентре (Останкино). Не могу туда заходить. Только по отдельной заявке, поданной за три дня. А самое идеальное, что там было, - храм, работающий 24 часа в сутки. Для психологического состояния это идеально — прийти после работы в тишину храма, где никого нет, горят свечи и побыть там 10 минут просто для восстановления. Это единственному, по чему я скучаю в Телецентре. Там никогда не было приличных кафе и ресторанов. Знаменитое советское кафе, где были курицы-гриль и бутерброды, дикторы ЦТ обслуживались без очереди, выкупили какие-то чеченцы, и им не дают его открыть. А аренда идет. Лучший ресторан закрыт, а еды там нет. Ты находишься там, как в аду. Постоянно вынужден что-то заказывать. Так что по еде не скучаю. Парикмахер переехала вместе со мной. Весь мой мир я перевез»

ПРО ВЕРУ И ГОГЕНА СОЛНЦЕВА

«Это к вопросу про старение аудитории. Поэтому что-то [драки в студии, оттаскивание за волосы и катание по полу] делается для поддержания интереса молодой аудитории. Чтобы молодежь говорила «О, мы видели у вас это!». Иногда что-то выстреливает неожиданно. Как Диана Шурыгина — никто не думал, что она «взорвет». Просто впервые на телевидении прозвучало слово «вписка», до этого никто даже не знал, что есть такой тренд, и молодежь собирается на вечеринки. Каждый начал ассоциировать себя. Понятно, что когда мы делаем эфир про руки-базуки, понимаем, что это мем. Как и Гоген Солнцев. И когда я встречаю Сашу Гудкова (комик и автор «Вечернего Урганта»), он говорит: «Я фанат Гогена, когда будет следующая серия?»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Малахов сделал заявление о своем браке с Натальей Шкулевой

Телеведущий впервые решился на признание (подробности)

Андрей Малахов с особым шиком отметил долгожданное событие с женой

Телеведущий и Наталья Шкулева светились от счастья (подробности)