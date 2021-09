Венеция-2021: Ксении Раппопорт к лицу автобус

Героиня Ксении Раппопорт - женщина активная, по профессии - водитель автобуса

Это абсурдистская трагедия о женщине, чей сын бесследно исчез в Сирии при выполнении очередного «интернационального долга». Долг сын выполнял за деньги, будучи зафрахтован частной военной компанией, что означает, что у государства перед безутешной матерью, наоборот, долгов никаких нет. Но героиня Ксении Раппопорт - женщина активная, по профессии - водитель автобуса (что рафинированной Раппопорт очень к лицу): она не верит в смерть сына и предпринимает активные шаги, чтобы равнодушное государство (от него представительствует Александр Горчилин в роли молодого провинциального чиновника, любыми средствами рвущегося наверх) как-то его нашло, иначе - одиночные пикеты, граффити, причём «тремя билбордами» дело не ограничится. Героиня Ксения Раппопорт уже теряла сына в фильме «Юрьев день», но покорялась судьбе, давала реальности переформатировать себя по ее, реальности, усмотрению. Здесь она в прямом смысле слова берет в руки оружие и покоряться ей отнюдь не намерена. Может быть, главное отличие героев российского кино 2020-х от кино «нулевых» состоит в том, что они по примеру персонажей старого хорошего американского кино могут убедительно бросить в лицо абсурдной реальности: «С меня хватит!»

Конкурент российской картины в этом конкурсе, финский «Слепой, который не хотел смотреть «Титаник» (The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic), имеет главным и единственным героем (все остальные даны в расфокусе) слепого парня Якко, решившего отправиться навестить свою единственную подругу Сирпу, прежде чем та умрет от рака. По пути (такси, поезд - слепому, передвигающемуся на коляске, все это - как здоровому поездка на Марс) он попадает в большую передрягу: плохие люди хотят воспользоваться его положением и отобрать у него ценные вещи и снять деньги с карточки. Фильм Теему Никки легко упрекнуть в «придуманности» (герой сыплет названиями фильмов, которые он успел или не успел, как «Титаник», посмотреть, пока был зрячим), но все обвинения снимает финальный титр о том, что актёр Петри Пойколайнен сам потерял зрение из-за рассеянного склероза, не понаслышке знает о проблемах незрячих людей (даже в социально благополучной Финляндии) и, снявшись в этой картине, совершил настоящий актерский подвиг.

Сэр Ридли Скотт представил вне конкурса почти трёхчасовую средневековую рыцарскую сагу «Последняя дуэль» (The Last Duel), основанную, тем не менее, «на реальных событиях». История дружбы, а потом вражды двух французских рыцарей (Мэтт Дэймон и Адам Драйвер) рассказана последовательно с трёх точек зрения - их двоих и жены персонажа Дэймона, которую то ли изнасиловал, то ли взял по любви герой Драйвера. Спор между ними с верховного благословения дегенеративного короля плавно перетек в кровавый турнир, с большим вдохновением и знанием дела поставленный Сэром Скоттом. Но смысла всему этому предприятию придаёт, конечно, наличие в самом центре средневекового рубилова женского персонажа, внутренне несогласного с распространённым тогда мнением, что женщина - всего лишь предмет мебели, принадлежащий мужчине. Обвинённого в изнасиловании судят не за него, а за нанесение ущерба собственности мужчины. Но какой бы мебелью не выглядела героиня Джоди Комер («Убивая Еву»), она все равно оказывается способна развязать между заслуженными мужчинами большую войну.

Конкурсный «Другой мир» Стефана Бризе (Un autre monde) - нарочито многословный, «как в жизни», отчёт о разрушении семьи и человека под пагубным воздействием большого капитала. Герой в исполнении Венсана Линдона слишком много времени отдавал своей корпорации, из-за чего потерял семью, корпорация же отплатила ему черной неблагодарностью, без сожаления уволив, когда он попытался вступиться за других увольняемых.

О несправедливостях этого мира идет речь и в показанном в программе «Венецианские дни» документари «Забытые» (The Forgotten Ones), во многом открывающего глаза стороннего зрителя на проблемы современного Израиля. На примере собственной семьи, а также привлекая опыт других рассказчиков, режиссер Микале Боганим рассказывает об исторической несправедливости, к сожалению, до сих пор не оставшейся частью истории: прибывавшие в Израиль из стран Европы пользовались изнача смльно большими привилегиями чем переселенцы из Северной Африки и Ближнего Востока. Устройство современного Израиля во многом наследуют этой схеме: герои фильма называют его расистским, сетуя на дискриминацию людей с более темным цветом кожи, а также создание их негативного образа в рекламе и на телевидении. Сегрегация стала обычным делом - в одной из школ, сообщает фильм, даже возвели стену. Неудивительно, что в прошлом «ориенталы» по примеру афроамериканцев образовали движение «Черных пантер», не имевшее, впрочем, большого успеха. Режиссер фильма, переехавшая девочкой во Францию, замечает, что от перемены страны мало что изменилось: как и в Израиле, ее семье пришлось жить во всех смыслах на периферии. Этот фильм делает понятным против чего так протестует в своих игровых фильмах Надав Лапид.

В показанной в той же программе картине «Калифорние» (Californie) в название, как видим, закралась ошибка: вывеска провинциального салона красоты написана именно так. Впрочем, ни о какой «Калифорние» герои фильма Алессандро Кассийоли и Кейси Кауфмана даже и не мечтают, им бы добраться до соседнего городка. Главная героиня, довольно невыносимая девочка Джамиля, чью непростую судьбу фильм отслеживает на протяжении пяти лет - с 9 до 14, поначалу мечтает уехать на историческую родину в Марокко, но все же решает делать карьеру в Европе. В 13 она полностью забивает на школу, становясь вполне себе профпригодной парикмахершей в упомянутом салоне «Калифорние» - это лучше, чем просиживать дни в «Инстаграме» и клеить парней, чем она занималась в 12 лет. Фильм-портрет поколения, которое не очень хочется знать, оставляет свою шалую героиню в тот момент, когда она решает взять на себя ответственность за семью и поступить на настоящую работу. Она не научилась чистить зубы, но поняла, что на вожделенные мопед и мобильник ей никто, кроме нее самой, никогда в жизни не заработает. Можно не сомневаться, что все в результате у Джамили получится. А то, что детский труд в Европе запрещен, так это, кажется, не очень важно.