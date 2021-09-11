Как выбрать сладкую дыню

Екатерина Головкова

– Какие регионы РФ считаются рекордсменами по выращиванию дынь?

– В России дыни в промышленном масштабе выращивают в Краснодарском крае и Астраханской области. Считается, что самые вкусные дыни растут в Средней Азии в Узбекистане.

– Как происходит контроль качества сбора дынь на территории РФ? Как часто проходят проверки органами Роспотребнадзора?

– Плановые проверки Роспотребнадзора в отношении производителей и продавцов бахчевых проводятся в соответствии с риск-ориентированностью объекта – не чаще одного раза в два года; внеплановые – при поступлении жалоб от потребителей. Наиболее частые нарушения: отсутствие товарно-сопроводительных документов на продукцию, отсутствие справки из хозяйства о пестицидах и удобрениях, использованных при выращивании дынь.

– Как должно быть организовано место торговли?

– По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, дыни должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах, а не на земле, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать дыню на части строго запрещено – в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы

– Говорят, что в дынях часто находят пестициды, нитраты. Так ли это?

– В 2020 году было исследовано 1940 образцов бахчевых культур, из них 108 образцов (5,6%) не соответствовали требованиям по содержанию нитратов, в том числе 22 образца импортной продукции. Превышение уровня содержания пестицидов не установлено.

– Как купить качественную дыню?

– Следует обратить внимание на следующие моменты:

Аромат спелой дыни вы почувствуете сразу, взяв ее в руки, – густой, медовый, его трудно не заметить.

Это не арбуз, щелкать и стучать по дыне не стоит – можно повредить тонкую кожуру. Достаточно легонько хлопнуть по плоду рукой. Если раздастся глухой звук, плод зрелый, а если звонкий, немного хрустящий, как у спелого арбуза, – нет.

Окраска кожуры расскажет о том, не был ли поврежден плод при перевозке или хранении. Допускается лишь одно небольшое круглое пятно немного светлее основной массы дыни. На этом месте плод лежал на земле, и, естественно, кожура не получила своей порции солнца. Но если вся дыня покрыта темными, немного вогнутыми пятнами, скорее всего, она испорчена. Через тонкую шкурку легко проникают внутрь бактерии, которые быстро портят мякоть.

Также качество дыни можно определить по упругости: возьмите плод двумя руками и сдавите. Хорошая дыня должна немного пружинить, как гандбольный мяч. Если плод на ощупь напоминает твердый арбуз, он недоспелый.

Если на кожуре после нажатия остается след от пальцев, дыня перезрела или слишком долго ждала своего покупателя. У «колхозницы» должна быть гладкая шкурка, а у «торпеды» шершавая, с бороздами.

Слегка поскребите кожицу. У спелого плода вам это удастся без труда, а вот у незрелого будет немного глянцевая поверхность.

Выбирая дыню, прежде всего надо посмотреть на плодоножку, которая у зрелых плодов всегда сухая, а вот место крепления цветка, напротив плодоножки, в отличие от арбуза, должно быть мягким.

– Как проверяются точки продаж дынь? Какие документы нужно просить, чтобы удостовериться в качестве? Можно ли покупать дыни на дороге из багажника машины или на ярмарках?

– Прежде всего необходимо решить, где вы будете покупать дыню. Лучше если это будет супермаркет, официальный рынок или магазин. Здесь товар хранится в правильных условиях, поэтому риск отравиться испорченным продуктом существенно снижается.

Опасно приобретать дыни, продающиеся на трассе или вдоль автомобильных дорог, потому что плоды хорошо впитывают в себя токсичные вещества и вредные тяжелые металлы. В соответствии с требованиями санитарных правил дыни должны лежать не на земле, а на специальном поддоне.

У дыни не очень плотная кожура, поэтому выбранный вами продукт должен быть целым, без пятен, вмятин и трещин. Никогда не следует брать разрезанные дыни, нельзя разрешать продавцу резать их при вас, потому что мякоть дыни становится идеальной средой для размножения в ней бактерий из-за высокого содержания сахара.

У добросовестного продавца при себе всегда есть документы, подтверждающие качество продукции, – декларации о соответствии, протоколы лабораторных исследований, личная медицинская книжка.

– Куда обращаться, если вы купили некачественную дыню?

– Если вы купили некачественную дыню, необходимо обратиться к продавцу товара с письменной претензией, составленной в двух экземплярах. В ней должны быть описаны недостатки товара и четко сформулированы ваши требования. Один экземпляр претензии нужно вручить продавцу либо направить письмом (желательно с уведомлением). В случае личного вручения претензии на втором экземпляре продавец должен указать дату, должность, Ф. И. О. лица, принявшего претензию.

В соответствии с п. 27 Правил продажи, п. 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителей вы вправе потребовать замены на аналогичный товар надлежащего качества либо вместо предъявления указанных требований отказаться от приобретенного товара и потребовать возврат уплаченной за товар денежной суммы. При этом покупатель по требованию продавца должен возвратить товар ненадлежащего качества. В соответствии с п. 28 Правил продажи, п. 5 ст. 18 Закона продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у покупателя.

Отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.

Если продавец отказался от приемки товара ненадлежащего качества, следует обратиться в соответствующее Управление Роспотребнадзора в вашем субъекте, по месту нахождения продавца, в письменном виде.