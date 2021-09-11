Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2021 17:00

Программа "Наше время или Взрослым вход воспрещен": "Мы в ответе за тех, кого приручили"

Тема шестнадцатого выпуска: "Мы в ответе за тех, кого приручили"
КомментироватьОставить комментарий(0)
Программа подготовлена радио «Комсомольская правда»

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда»

Спикеры программы: дети, родители и эксперты. Сегодня в эфире специальный гость: Анна Девятко, психолог гештальт-терапевт и семейный психолог

Ведущие: Петр Безменов, Юлия Голдовская и Анджелина Трошина

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»:

https://radiokp.ru/podcast/nashe-vremya-ili-vzroslym-vkhod-vospreschen

Образование: Родительское собрание