Программа "Наше время или Взрослым вход воспрещен": "Мы в ответе за тех, кого приручили"

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда»

Спикеры программы: дети, родители и эксперты. Сегодня в эфире специальный гость: Анна Девятко, психолог гештальт-терапевт и семейный психолог

Ведущие: Петр Безменов, Юлия Голдовская и Анджелина Трошина

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»:

https://radiokp.ru/podcast/nashe-vremya-ili-vzroslym-vkhod-vospreschen