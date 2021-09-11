Программа "Наше время или Взрослым вход воспрещен": "Мы в ответе за тех, кого приручили"

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда»
Спикеры программы: дети, родители и эксперты. Сегодня в эфире специальный гость: Анна Девятко, психолог гештальт-терапевт и семейный психолог
Ведущие: Петр Безменов, Юлия Голдовская и Анджелина Трошина
Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.
#ИнститутВоспитания #Институтдетства
Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»:
https://radiokp.ru/podcast/nashe-vremya-ili-vzroslym-vkhod-vospreschen