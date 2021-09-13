Анекдоты: Детство - это такая счастливая пора, когда в деревне у бабушки бежишь ночью из туалета и радуешься, что тебя не съели

- Жена, почему я вечно последний узнаю о том, что происходит в этом доме?!

- Тихо! Ребенка разбудишь!

- Какого ребенка?!

* * *

В интернете резко упало число комментариев от ведущих политологов, экономистов и экспертов - школота ушла учиться.

* * *

- Мне белого полусухого!

- Ну подсох у нас немного хлеб. Зачем же подкалывать-то?..

* * *

Если понимать это слово буквально, то первым в истории «демотиватором» был Робин Гуд. Он лишал стимула работать и богатых, и бедных, поскольку у первых все отнимал, а вторым бесплатно раздавал.

* * *

- А твоя совесть в курсе, чем ты занимаешься?

- Совесть в доле.

* * *

- Защищаюсь от вируса по максимуму: на руки - перчатки, на лицо - маску, на голову - кастрюлю.

- А кастрюлю-то зачем? Ты что, псих?

- Нет, но люди так думают и держат социальную дистанцию без напоминаний.

* * *

Труд вреден.

Он прививает человеку привычку к перекурам.

* * *

Когда худеет жена, вместе с ней против своей воли худеют муж, дети, кот, собака, рыбки в аквариуме, кактусы на подоконнике и даже любовник жены.

* * *

Ох, мужики, как же я спалился! Жена в длительной командировке была и вернулась на день раньше. А у меня и борщ на плите, и полы помыты, и цветы политы…

«Что ж ты врал мне всю жизнь, что не умеешь? - жена спрашивает. - Самой все по дому делать приходилось».

Пытался я ей объяснить, что не я это, что баб водил.

Не поверила!

Потому что, когда она вошла, я посуду мыл…