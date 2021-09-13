Анекдоты: Детство - это такая счастливая пора, когда в деревне у бабушки бежишь ночью из туалета и радуешься, что тебя не съели

- Жена, почему я вечно последний узнаю о том, что происходит в этом доме?!
- Тихо! Ребенка разбудишь!
- Какого ребенка?!
* * *
В интернете резко упало число комментариев от ведущих политологов, экономистов и экспертов - школота ушла учиться.
* * *
- Мне белого полусухого!
- Ну подсох у нас немного хлеб. Зачем же подкалывать-то?..
* * *
Если понимать это слово буквально, то первым в истории «демотиватором» был Робин Гуд. Он лишал стимула работать и богатых, и бедных, поскольку у первых все отнимал, а вторым бесплатно раздавал.
* * *
- А твоя совесть в курсе, чем ты занимаешься?
- Совесть в доле.
* * *
- Защищаюсь от вируса по максимуму: на руки - перчатки, на лицо - маску, на голову - кастрюлю.
- А кастрюлю-то зачем? Ты что, псих?
- Нет, но люди так думают и держат социальную дистанцию без напоминаний.
* * *
Труд вреден.
Он прививает человеку привычку к перекурам.
* * *
Когда худеет жена, вместе с ней против своей воли худеют муж, дети, кот, собака, рыбки в аквариуме, кактусы на подоконнике и даже любовник жены.
* * *
Ох, мужики, как же я спалился! Жена в длительной командировке была и вернулась на день раньше. А у меня и борщ на плите, и полы помыты, и цветы политы…
«Что ж ты врал мне всю жизнь, что не умеешь? - жена спрашивает. - Самой все по дому делать приходилось».
Пытался я ей объяснить, что не я это, что баб водил.
Не поверила!
Потому что, когда она вошла, я посуду мыл…