Выйдет дочка из тумана, вынет ножик из кармана

Кадр из сериала "Пропавшая".

На пятки телевидению наступают онлайн-кинотеатры: интернет-сервисы, которые снимают и показывают сериалы. И часто они намного смелее, свежее и актуальнее, чем то, что можно увидеть на неповоротливых и консервативных телеканалах. В последние дни состоялось сразу несколько громких премьер. Мы уже посмотрели первые эпизоды этих проектов и рассказываем о них кратко и понятно, чтобы вам было проще выбрать сериал по душе*.

«Пропавшая»

Кстати, запомните это имя: Лиза Янковская - достойная продолжательница актерской династии. Фото: КиноПоиск HD

В двух словах. Триллер про родителей и их дочь, которая пропала, потом нашлась, но стало только хуже.

Сюжет. Богатая московская пара почти справилась с горем - десять лет назад бесследно пропала их 14-летняя дочь. И тут она вдруг объявилась, где была - не помнит. Короткая радость сменилась тревогой: а это она вообще? Тем более что возвращенка себе на уме и явно что-то замышляет. Как бы не зарезала кого... Следователь начал копать это дело, и выяснилось, что десять лет назад пропали сразу несколько девочек одного возраста. Развязка, конечно, будет самая неожиданная.

Кому понравится. Любителям леденящих душу историй, которые быстро заканчиваются (всего 4 серии).

Режиссер: Вадим Перельман.

В ролях: Владимир Мишуков, Мария Куликова, Елизавета Янковская, Полина Ауг, Максим Стоянов.

Где смотреть: КиноПоиск HD.

«Контакт»

Проблематика сериала близка и понятна большинству родителей подростков. Фото: Premier

В двух словах. Местами очень смешная драма о том, как полицейский ищет общий язык с дочерью-старшеклассницей.

Сюжет. Опера угрозыска понизили - отправили заниматься трудными подростками. А у него дома как раз трудная дочь: огрызается, учится черт-те как, вот-вот ступит на кривую дорожку. Мать куда-то делась, отец старается наладить контакт, но не выходит у него. А тут еще одиночество - жены-то нет, выпивать начал. Но сдаваться он не собирается. Главное - пробиться как-то сквозь эту стену, выстраивать которую подростки большие мастера.

Кому понравится: родителям подростков в первую очередь.

Режиссер: Евгений Стычкин (пятикратный отец).

В ролях: Павел Майков, Ирина Паутова, Равшана Куркова.

Где смотреть: Premier.

«Контейнер»

Оксана Акиньшина умеет играть угрюмых женщин как никто другой. Фото: Start

В двух словах. Социальная драма, исследующая тему суррогатного материнства.

Сюжет. Богатые москвичи долго не могли завести ребенка. Последняя надежда - на суррогатную мать. Молодую женщину, вынашивающую их малыша, они уговаривают пожить до родов в их доме. Та соглашается - дополнительные деньги нелишние, тем более ее преследует странный мужчина из прошлого - ни дать ни взять маньяк, не мешало бы спрятаться. Вскоре суррогатная мать понимает, что богатые дамы считают ее вещью, чем-то вроде контейнера: «Мы платим - они рожают». Так что и классовый конфликт налицо.

Кому понравится. Тем, кто любит проблемное кино на злободневные темы.

Режиссер: Максим Свешников.

В ролях: Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Мария Фомина, Артем Быстров.

Где смотреть: Start.

«Вертинский»

Алексей Филимонов не только сыграл Вертинского, но и спел за него. Фото: KION/Первый канал

В двух словах. Художественная биография знаменитого артиста с драматической судьбой.

Сюжет. Начало прошлого века. Ощущая себя творческой личностью, молодой Вертинский пробует свои силы на поэтическом поприще, ведет богемный образ жизни - коньяк, кокаин - и нисколько не переживает, что в кармане часто ни гроша. Вскоре кончает с собой его сестра-актриса. Это печальное событие открывает череду геополитических трагедий, стать свидетелем и непосредственным участником которых предстоит Вертинскому: войны, революции, жизнь на чужбине, возвращение на Родину, ставшую совсем другой. Неизменны только его любовь к сцене и талант выражать самые интимные переживания в песнях. У Вертинского не было сильного голоса, он картавил, его исполнительскую манеру сегодня назвали бы китчем, но его любили и любят до сих пор миллионы людей.

После интернет-премьеры сериал покажут на Первом канале.

Кому понравится. Всем поклонникам артиста.

Режиссер: Авдотья Смирнова.

В ролях: Алексей Филимонов, Паулина Андреева, Степан Девонин, Анна Михалкова.

Где смотреть: KION.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что на этой неделе смотреть по ТВ

Непросто прикидываться медсестрой, если ты - анестезиолог (в главной роли Елена Панова). Фото: Первый канал

«Спросите медсестру». Мелодрама и медицинский процедурал в одном флаконе. Валерия - талантливый врач-реаниматолог, работала в престижной клинике. Однажды она не смогла спасти дочь-наркоманку влиятельного человека, который поклялся отомстить. Спасаясь от преследования, Валерия уезжает в провинциальный Петрозаводск и устраивается в больницу… простой медсестрой, скрывая свои врачебные навыки. Наш ответ «Доктору Хаусу» с элементами детектива!

Первый канал. «Спросите медсестру».

Понедельник - четверг, 21.30.

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