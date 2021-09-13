Вопрос дня: А что вам в школьном дневнике писали? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Валерий КАТЫШЕВ, мэр города Буй:

- Родителей в дневнике вызывали в школу за мое поведение. Всякими чернилами, не только красными. На меня произвело неизгладимое впечатление, когда в первом полугодии в 8-м классе скатился ниже некуда - и родители шли молча на собрание и так же молча оттуда пришли. Просто не знали, что сказать. Я понял, что дальше двигаться вниз некуда, и занялся учебой и спортом. И сегодня вспоминаю учителей, которые спрашивали с меня строго. Я французский ненавидел, а дочь моя выиграла финал «Умники и умницы» со своим знанием французского языка и истории.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Мне в дневнике писали «Кидался бумажками», «Громко кричал на уроке». Любую школьную пакость в школе № 15 в Электростали сразу списывали на меня. У меня было два дневника несколько лет. В подменный дневник я переносил только нужное и важное. Родители меня не так сильно контролировали. Когда я недавно приезжал в школу и рассказывал, что самое главное - целеустремленность, - директор счастлива была.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Я был настолько старательным учеником, что мой дневник можно выставлять на выставке самых скучных дневников, внушая сакральный ужас всем остальным - нормальным - ученикам.

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности торгово-промышленной палаты:

- В 9 - 10-м классах я не очень любил ходить на биологию. А еще в дневнике у меня была двойка по химии за четверть. И это только из-за конфликта с учителем химии, с которым потом я смог найти общий язык, и у меня во втором полугодии было пять. Родители успокоились.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик алкогольных рынков:

- Я очень рано понял, что ученику надо быть конъюнктурщиком. Сделай в школе вот это - и к тебе никто из учителей не докопается. Составил «перечень дурака», чего не надо делать в классе. Ну, чтобы тебя не трогали, - и тогда останется время свободное . У меня был хороший, чистый дневник, с таким я поступил в Нахимовское училище - притом что дружил с хулиганами, но не пил, не курил и почти не ругался матом. Зато много читал и занимался спортом. А родители, глядя в мой идеальный дневник, не смогли меня заставить идти в музыкальную школу.