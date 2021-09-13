Мэр Парижа намерена стать президентом Франции

Идальго возглавляет парижскую мэрию с 2014 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2022 году во Франции состоятся очередные президентские выборы, и о своих планах составить конкуренцию нынешнему главе государства Эммануэлю Макрону стали заявлять ведущие французские политики.

О своих амбициях занять Елисейский дворец сообщила и мэр французской столицы, Анн Идальго. О своих планах она сообщила, посетив доки Руана, где заверила рабочих и инженеров в том, что намерена баллотироваться «ради доброго дела и ради того, чтобы построить более справедливую Францию».

62-летняя Идальго возглавляет парижскую мэрию с 2014 года, она стала первой женщиной в истории Франции, занявшей пост мэра столицы.

Идальго – не типичная французская фамилия, у мадам мэра – испанские корни. Её дед по отцовской линии, Антонио Идальго, был членом Испанской компартии, в 1937 году он бежал из франкистской Испании на осле во Францию, но спустя несколько лет вернулся на родину.

В политике Анн Идальго, социолог по образованию, с 1997 года, почти 15 лет была вице-мэром Парижа.