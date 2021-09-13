Нью-Йорк усеян мертвыми крысами

Эксперты считают, что в массовой гибели грызунов виноват недавний ураган «Ида»

Жители Нью-Йорка жалуются, что в городе появилось множество трупов погибших крыс – ими буквально усеяна земля в некоторых парках.

Эксперты считают, что в массовой гибели грызунов виноват недавний ураган «Ида» и вызванные им наводнения, когда сотни тысяч тонн воды пронеслись по улицам и обрушились в канализацию, сметая все на своем пути. У крыс, обитавших ниже уровня дорожных покрытий, просто не было шансов на спасение – часть из них оказалась раздавлена, часть просто утонула.

Несмотря на то, что стихия привела к крупнейшему за последние десятилетия сокращению популяции серых крыс, специалисты по борьбе с грызунами не видят в этом ничего хорошего. Считается, что в Нью-Йорке обитает несколько миллионов грызунов и даже гибель сотен тысяч из них существенно не изменит ситуацию.

К тому же, полагают эксперты, сокращение популяции паразитов приведет к их последующему бурному размножению и территориальным войнам, что может вызвать увеличение числа крыс на улицах города даже в дневное время.

По словам дезинсекторов, количество звонков с жалобами на грызунов после урагана выросло втрое, поскольку оставшиеся в живых крысы начинают обустраивать новые дома и чаще всего это происходит в самых безопасных местах – в непосредственной близости от человеческого жилья, включая пустоты в стенах домов.