Ее заботило самочувствие общества: Не стало Тамары Громовой

Ушла из жизни ветеран "Комсомолки" Тамара Владимировна Громова. Фото: fantlab.ru

Так случилось, что в этом году друг за другом скончались трое наших заслуженных ветеранов, каждый из которых оставил свое воплощение лучших традиций «Комсомолки»: Леонид Репин, репортер-экстремал, испытатель, путешественник; Людмила Овчинникова, основатель военной темы в ее человеческом измерении; и вот Тамара Громова, из энтузиастов газетной социологии.

Она пришла на Шестой этаж в 1962 году в новое, только что созданное философом Борисом Грушиным и зам.главреда КП Борисом Панкиным подразделение при отделе пропаганды, названное ИОМ (Институтом общественного мнения). ИОМ проводил через газету многомиллионные опросы читателей. Это стало зарождением отечественной социологии, а Борис Грушин вырос в ее основателя и организатора ВЦИОМ (Всесоюзного Центра изучения общественного мнения). Тамара счастливо совпала с исследовательскими задачами ИОМа: как истинная шестидесятница, человек истового стремления к честности, открытости и справедливости, с характером дружелюбным, оптимистичным, но прямым и резким по отношению к любому вранью или гнету, она самоотверженно погрузилась в ответы читателей про то, что собой представляет нынешняя молодежь, устраивает ли народ достигнутый уровень жизни, удастся ли человечеству предотвратить новую мировую войну и с чем оно собирается лететь на Марс... Именно Тамара взяла на себя труд историка, написав об ИОМе фундаментальный очерк с библиографией всех его публикаций. Теперь он опубликован на сайте Клуба журналистов КП и является ее подарком к 100-летию родной газеты, до которого, к несчастью, дожить ей не удалось.

После ИОМ Тамара Владимировна работала до 1976 года в литгруппе отдела писем КП - и новый ее документальный подвиг - книга «Письма в «Комсомольскую правду». 60-е годы ХХ столетия», за которую Громова получила в 2013 году премию Союза журналистов России. В свои 80 лет она, наконец, набрала на компьютере коллекцию собранных в свое время читательских писем, которые приходили тогда в газету десятками тысяч в день. Проверенные Тамарой, добивавшейся в качестве корреспондента «Комсомолки» благоприятного исхода по этим жалобам, с полученным от авторов согласием на публикацию с указанием реальных имен и адресов, письма несколько десятилетий лежали в ее личном архиве и даже переехали вместе с ней в Канаду, где она жила в семье старшей дочери Лады Громовой-Иодковской.

Журналистика тех лет приучала нас ценить читателя и видеть в нем своего рода барометр общественного самочувствия. Благодаря такой неразрывной обратной связи газеты и ее аудитории и возникала неимоверная популярность «Комсомольской правды». А благодаря таким жрицам читательской почты как Тамара Громова, эта связь оставалась неразрывной и доверительной.

В конце 70-х для Тамары время служения журналистики завершилось и началось новое - в книгоиздательской сфере. С 1978 по 1990 годы - заведующая редакцией книговедения и библиофилии издательства «Книга». 1991 год - главный редактор издательства «Дом» при Детском фонде. С 1992 по 1999 годы - директор издательства Рудомино при библиотеке Иностранной литературы. Заслуженный работник культуры РСФСР.

Тамара прожила очень достойную жизнь. Горячо любила второго мужа - инженера Анатолия Кузина, сделала из него настоящего писателя, автора двух книг. Обожала дочерей Ладу и Машу, своих внуков, пристрастила брата к книгоизданию. Всю жизнь дружила с «девочками» с Шестого этажа - такими же демократками-шестидесятницами, как сама

- Галиной Рониной, Маргаритой Федотовой, Викторией Сагаловой. Многие ветераны газеты в эти дни прощания откликнулись самыми добрыми словами о Тамаре, не раз названной «светлым человеком».

Мы скорбим и выражаем соболезнования ее родным. Память о Тамаре будет еще долго жить среди журналистского сообщества. А ее книги навсегда войдут в историческую летопись страны.