Эксперт о поручениях Путина: «Они направлены на восстановление справедливости»

Поручения президента, данные по итогам второго этапа XX съезда всероссийской политической партии «Единая Россия», охватывают разные категории граждан Фото: REUTERS

Поручения президента, данные по итогам второго этапа XX съезда всероссийской политической партии «Единая Россия», охватывают разные категории граждан, но,прежде всего, они направлены на восстановление справедливости и социальную безопасность людей. Такое мнение высказал «Комсомолке» генеральный директор «Института научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко.

В утвержденном президентом списке поручений пять пунктов. Два из них касаются взыскания кредиторской задолженности за счет социальных выплат, которые получают россияне. Так, президент поручил правительству и Центробанку к 1 февраля внести изменения в законы для защиты социальных выплат от списаний с банковских счетов граждан.

- Рекомендовать Банку России организовать взаимодействие с кредитными организациями в целях обеспечения возврата гражданам социальных выплат, списанных этими организациями со счетов в рамках исполнения обязательств по договорам потребительского кредита (займа), - говорится в перечне поручений.

Кроме того, Центробанку поручено организовать взаимодействие с кредитными организациями и вернуть гражданам социальные выплаты, списанные в счет уплаты потребительских кредитов. Срок исполнения - до 1 ноября.

- Это очень важное, грамотное и своевременное решение. Иначе социальная политика будет постоянно наталкиваться на изощренность юридических формулировок и изысканность банковских подходов к должникам, - отмечает Сергей Рыбальченко.

- А послушают ли коммерческие банки Центробанк, все ли из них вернут людям списанные за долги соцвыплаты?

- Думаю, в массе своей вернут, а что касается частных случаев, то здесь подключатся другие структуры, в том числе правоохранительные. Если возникнут спорные случаи, думаю, их будет не много и они также будут решены.

Еще одно поручение президента направлено на поддержку занятости молодежи. «Единой России» поручено оказать помощь правительству и региональным властям в реализации разрабатываемой программы поддержки занятости молодежи, программ развития рынков труда в регионах с наиболее высоким уровнем безработицы, а также региональных программ сопровождения инвалидов при трудоустройстве.

- Часто именно программ сопровождения не хватает, чтобы занятость инвалида была устойчивой. Не всегда человек с инвалидностью может полностью заменить на рабочем месте человека абсолютно здорового. И потому сопровождение, в том числе психологическая помощь - очень важны, - отмечает Сергей Рыбальченко.

Что касается поддержки программ занятости молодежи, то, по словам эксперта, это одна из главных возможностей для повышения благосостояния молодых людей, а также повышения рождаемости.

- Исследования показывают, что рождение первых детей очень часто откладывается по причине низкой занятости и безработицы молодежи. У молодежи возникает либо теневая занятость (то есть трудовые отношения не оформляются), либо это достаточно низкая зарплата. У молодых людей еще недостаточно квалификации, чтобы за это много платили. Более половины всех бедных - это работающие бедные, в том числе, молодые родители. Не случайно, во многих странах власти дают различные преференции работодателям, которые принимают на работу молодежь.

Если такие механизмы разработают депутаты Госдумы 8 созыва, это будет на руку и экономике и демографии, - считает Сергей Рыбальченко.