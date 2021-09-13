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Политика13 сентября 2021 19:21

Эксперт о поручениях Путина: «Они направлены на восстановление справедливости»

Президент утвердил перечень поручений по итогам второго этапа съезда «Единой России»
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Поручения президента, данные по итогам второго этапа XX съезда всероссийской политической партии «Единая Россия», охватывают разные категории граждан

Поручения президента, данные по итогам второго этапа XX съезда всероссийской политической партии «Единая Россия», охватывают разные категории граждан

Фото: REUTERS

Поручения президента, данные по итогам второго этапа XX съезда всероссийской политической партии «Единая Россия», охватывают разные категории граждан, но,прежде всего, они направлены на восстановление справедливости и социальную безопасность людей. Такое мнение высказал «Комсомолке» генеральный директор «Института научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко.

В утвержденном президентом списке поручений пять пунктов. Два из них касаются взыскания кредиторской задолженности за счет социальных выплат, которые получают россияне. Так, президент поручил правительству и Центробанку к 1 февраля внести изменения в законы для защиты социальных выплат от списаний с банковских счетов граждан.

- Рекомендовать Банку России организовать взаимодействие с кредитными организациями в целях обеспечения возврата гражданам социальных выплат, списанных этими организациями со счетов в рамках исполнения обязательств по договорам потребительского кредита (займа), - говорится в перечне поручений.

Кроме того, Центробанку поручено организовать взаимодействие с кредитными организациями и вернуть гражданам социальные выплаты, списанные в счет уплаты потребительских кредитов. Срок исполнения - до 1 ноября.

- Это очень важное, грамотное и своевременное решение. Иначе социальная политика будет постоянно наталкиваться на изощренность юридических формулировок и изысканность банковских подходов к должникам, - отмечает Сергей Рыбальченко.

- А послушают ли коммерческие банки Центробанк, все ли из них вернут людям списанные за долги соцвыплаты?

- Думаю, в массе своей вернут, а что касается частных случаев, то здесь подключатся другие структуры, в том числе правоохранительные. Если возникнут спорные случаи, думаю, их будет не много и они также будут решены.

Еще одно поручение президента направлено на поддержку занятости молодежи. «Единой России» поручено оказать помощь правительству и региональным властям в реализации разрабатываемой программы поддержки занятости молодежи, программ развития рынков труда в регионах с наиболее высоким уровнем безработицы, а также региональных программ сопровождения инвалидов при трудоустройстве.

- Часто именно программ сопровождения не хватает, чтобы занятость инвалида была устойчивой. Не всегда человек с инвалидностью может полностью заменить на рабочем месте человека абсолютно здорового. И потому сопровождение, в том числе психологическая помощь - очень важны, - отмечает Сергей Рыбальченко.

Что касается поддержки программ занятости молодежи, то, по словам эксперта, это одна из главных возможностей для повышения благосостояния молодых людей, а также повышения рождаемости.

- Исследования показывают, что рождение первых детей очень часто откладывается по причине низкой занятости и безработицы молодежи. У молодежи возникает либо теневая занятость (то есть трудовые отношения не оформляются), либо это достаточно низкая зарплата. У молодых людей еще недостаточно квалификации, чтобы за это много платили. Более половины всех бедных - это работающие бедные, в том числе, молодые родители. Не случайно, во многих странах власти дают различные преференции работодателям, которые принимают на работу молодежь.

Если такие механизмы разработают депутаты Госдумы 8 созыва, это будет на руку и экономике и демографии, - считает Сергей Рыбальченко.

Политика: В ВЕРХАХ