Михаил Погребинский: Те, кто предлагают Украине перейти на латиницу с английским - сумасшедшие

Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Минувшие выходные были отмечены очередными удивительными заявлениями ответственных лиц в высшей власти незалежной. Особенно ярко выступили глава СНБО Алексей Данилов с предложением перейти с кириллицы на латиницу и ввести обязательный английский для всех, а также начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, который утверждал, что Россия готовится схарчить часть Украины.

Радио "Комсомольская правда" попросило прокомментировать последние высказывания ответственных лиц в нынешней украинской власти авторитетного украинского политолога Михаила Погребинского.

- С чего это вдруг секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за отказ от кириллицы и переход Украины на латиницу, да еще и за обязательный английский язык?

- Давайте предположим, что, когда Данилов давал интервью «Радио Свобода», он был при этом трезвый. Значит ли это, что тут какая-то серьезная инициатива какой-то группы у власти?

- Значит?

- Нет. Хотя довольно много людей есть в националистическом лагере, которые готовы отказаться от кириллицы. Это было и 30 лет назад. Ходили такие разговоры, когда я был депутатом Киевского совета. Там у нас была маленькая группа, которая выдвигала эти идеи. Но все же мне кажется, что до этого пока далековато.

- Почему?

- Если процесс, который сейчас набирает обороты. Процесс - двигаться подальше от Москвы. То есть как-то решительно оказаться между Францией и Германией. Вот тогда почему бы не навязать и латиницу? Сколько лет нам навязывают героев бандеровского ряда? Так почему бы не заставить людей перейти на латиницу? Все это возможно, если процесс не остановится. Но пока он лишь набирает обороты. Я прочитал афоризм одного американского социального психолога, который сказал, что хамство, в данном случае я имею в виду то хамство, которое регулярно демонстрируют даниловы, зеленские и прочие резниковы, что хамство – это изображение силы или иллюзия силы слабого человека.

- Предложения о латинице и английском - иллюзия силы?

- Да. Вот сейчас они, поскольку их поддерживает, как говорит Данилов, "цивилизованное человечество", сами по-английски смогут свободно разговаривать? Я могу с ним самим по-английски поговорить? Что-то сильно сомневаюсь.Но весь мир их поддерживает, как они считают. И потому можно себя вести так. И они себя ведут так, как будто бы, например, они уже выиграли "свою войну" у Российской Федерации. Им осталось только "парад победы" провести на Красной площади. Поэтому все может быть.

- Ну вот в республиках Средней Азии признали, что будут переходить с кириллицы на латиницу.

- Есть разница. И в Узбекистане есть старая культура. И Таджикистан связан с персидской культурой древней. Там есть свой алфавит. И люди чувствуют себя на периферии того самого цивилизованного мира. Это другое дело. У нас же свое – это и есть кириллица. Это две большие разницы. Поэтому те, кто такое предлагают, это сумасшедшие люди, которые хотят забыть всю историю Украины, пребывание в разных империях. И отсчитывать историю нового украинского государства от развала Союза, при этом они будут рассказывать, что она тысячелетняя, но смысл такой: все отменить, перейти на латиницу, стать частью западного мира и желательно еще жить за их счет. Причем последнее очень важно.

- А вот начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к аннексии части Украины - правда, не сказал, какой именно.

- Он должен все время пугать мир Россией. Потому что, как я понимаю, он, если еще и не находится в списке людей, которые подлежат уголовному преследованию, то будет находиться. Ему придется либо куда-то бежать через время, когда прагматичная, разумная политика возобладает у нашего государства, либо продолжать пугать Запад, американце.

- Пугать чем?

- Ну тем, что вот Путин придет наводить порядок, русские придут, и так далее. И тогда есть шансы получить деньги, есть шансы сохраниться при своих должностях. А речь идет о известных частях Украины на востоке и юге.

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