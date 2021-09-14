Латвийские солдаты устроили серию перестрелок по всей Риге

. Фото: социальные сети

9-10 сентября жители Риги наблюдали пугающее зрелище. В спальных районах, а также в самом центре города (недалеко от здания местного Минобороны) латвийские военные в полной экипировке проводили стрельбище и отрабатывали ведение боя в условиях плотной застройки. Любительские видеозаписи таких упражнений вызвали переполох в соцсетях.

Потом, правда, латвийцы объяснились: имели место некие учения, а патроны тоже были «имитационные». Хотя даже холостым выстрелом при стрельбе в упор можно нанести увечья случайному прохожему. Как заметно на видео, никакого оцепления в районе «манёвров» не было, рядовые горожане могли легко попасть на линию огня, а близкие выстрелы из автоматического оружия вызывали крик испуганных детей.

Возможно, столь странное мероприятие предваряло переговоры глав МИД и минобороны Эстонии, Литвы, Латвии и Польши, прошедшие в Риге 13 сентября. Где обсуждались «вызовы безопасности в Балтийском регионе», а местная армия, получается, показывала, что находится во всеоружии.

При этом ряд рижских активистов раскритиковали «манёвры»:

— Это никакое не «отражение агрессии» — таковое было бы логично отрабатывать где-нибудь на границе или у важных военных объектов, — говорит kp.ru председатель латвийской партии «Рицибас/Действие» Руслан Панкратов. — Скорее, всё похоже на отработку подавления народного восстания, голодного бунта или митинга против ковид-ограничений. Учитывая «исторический опыт» латвийских националистов, чьи военизированные отряды во время Второй мировой устроили здесь холокост, ничего удивительного в возврате к подобным практикам нет.