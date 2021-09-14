Голые и смешные: Лопес пришла на премию MTV Video Music Awards без трусов, а Меган Фокс – в прозрачном платье

Мадонна, Дженнифер Лопес и Меган Фокс. Фото: REUTERS

В Нью-Йорке отгремела престижная музыкальная премия MTV Video Music Awards. Звезды, соскучившиеся за пандемию по привычным дефиле на красной дорожке, дружно решили продемонстрировать сразу все свои достоинства. Вдруг кто-то за год забыл, как сексуально они смотрятся в вечерних нарядах? В итоге градус обнаженки на сцене просто зашкаливал. А дизайнерам, похоже, удалось сбагрить знаменитостям все залежавшиеся за время коронавирусного кризиса неликвиды. Звездные красавицы демонстрировали наряды один нелепее другого, наивно полагая, что максимум открытого тела – это как раз то, по чему истосковались их поклонники.

Певица Холли Бэйли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главной героиней вечера стала Меган Фокс: 35-летняя звезда «Трансформеров» пришла поддержать своего 31-летнего бойфренда, музыканта Колсона Бейкера. Голливудская актриса нарядилась в абсолютно прозрачное платье. Надо отдать должное, фигурка у Меган что надо. Но выглядела она все равно не слишком уместно.

Меган Фокс. Фото: REUTERS

35-летняя звезда «Трансформеров» пришла поддержать своего 31-летнего бойфренда, музыканта Колсона Бейкера. Фото: REUTERS

Впрочем, Меган пока еще далеко до бабушки американского шоу-бизнеса Мадонны. 63-летняя поп-дива появилась на сцене в латексном корсете в стиле садо-мазо, продемонстрировав пухлые ягодицы.

Мадонна: вид спереди... Фото: REUTERS

...и сзади. Фото: REUTERS

От них не отставала Дженнифер Лопес. 52-летняя певица, недавно возобновившая роман со своим бывшим женихом Беном Аффлеком, выбрала для выступления мини-юбку со шнуровкой, под которой явно не просматривалось нижнего белья. Образ дополнил кроп-топ, обнаживший пышную грудь звезды.

Дженнифер Лопес надела мини-юбку... Фото: REUTERS

...под которой явно не было нижнего белья. Фото: REUTERS

Темнокожая певица Ашанти сделала ставку на многочисленные ремни, перетянувшие ее пышные формы. Образ получился скорее комичным, чем сексуальным.

Ашанти. Фото: REUTERS

Певица Рита Ора тоже решила не прятать то, чем ее щедро наградила природа. И выбрала черное платье на тоненьких бретельках с многочисленными разрезами.

Рита Ора. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

40-летня Пэрис Хилтон, недавно объявившая о помолвке, решила не изменять своему образу Барби. Правда, юбку она могла бы надеть и подлиннее.

Пэрис Хилтон. Фото: REUTERS

Исполнитель Lil Nas X стал победителем в номинации «Видео года», получив приз за свой хит «Montero». По такому случаю парень оделся в лучшее платье, которое нашлось у него в шкафу.

Исполнитель Lil Nas X стал победителем в номинации «Видео года». Фото: REUTERS

Но всех переплюнула рэперша Doja Cat. Девушка сначала вышла на сцену в образе разноцветной гусеницы, а затем – со стулом на голове. В ходе выступления стул с ее макушки перекочевал на сцену, и певица благополучно приземлилась на него.

Рэперша Doja Cat сначала вышла на сцену в образе разноцветной гусеницы. Фото: REUTERS

A затем – со стулом на голове. Фото: REUTERS

Модель Винни Харлоу. Фото: REUTERS

Билли Айлиш. Фото: REUTERS

Аврил Лавин. Фото: REUTERS

Нормани. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ким Петрас. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Charli XCX Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тинаше Фото: GLOBAL LOOK PRESS