Замуж назло отцу: Бритни Спирс объявила о помолвке

Бритни Спирс объявила о помолвке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бритни Спирс объявила о помолвке со своим 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари. В Инстаграме певица опубликовала видео, в котором она продемонстрировала бриллиантовое колечко на безымянном пальце. Сэм и Бритни вместе уже пять лет, пара познакомилась в 2016 году на съемках клипа песни «Slumber Party». Сэм участвовал в съемках как актер, и Бритни обратила внимание на симпатичного парня. Асгари всегда поддерживал поп-принцессу, в том числе во время судебных разбирательств, когда Бритни пыталась освободиться от опеки отца.

Журналисты выяснили, что кольцо весом 4 карата изготовлено по дизайну нью-йоркского ювелира Романа Маляева. Внутри платинового ободка выгравирована надпись Lioness («Львица») – так Сэм прозвал Бритни. По звездным меркам стоимость кольца не слишком высока – 70 тысяч долларов. Но для певицы это наверняка дорогой и долгожданный подарок.

На днях отец Бритни Спирс подал в суд документы на отказ от опекунства над певицей. Джеймс Спирс был опекуном поп-звезды с 2008 года, он контролировал не только ее карьеру, финансы и здоровье, но и личную жизнь. Суд признал артистку частично недееспособной в 2008 году, после того, как у певицы начались проблемы с наркотиками. Врачи опасались за ее душевное здоровье, Спирс была направлена на принудительно лечение. Кроме того, Бритни едва не лишили родительских прав – из-за наркотического опьянения она оставила без присмотра малолетних сыновей.

. В Инстаграме певица опубликовала видео, в котором она продемонстрировала бриллиантовое колечко на безымянном пальце. Фото: кадр видео.

Больше 10 лет финансы певицы держали на контроле ее отец и назначенный судом адвокат. Состояние Бритни оценивается в 60 миллионов долларов. Джейми Спирс также принимал решения относительно здоровья звезды, ее карьеры и личной жизни. Поклонники поп-принцессы были уверены, что Бритни удерживают в психиатрических клиниках против ее воли. Фанаты звезды даже создали в соцсетях движение #FreeBritney («Освободите Бритни) с призывами отменить опеку отца.

За эти годы адвокаты звезды не раз просили суд хотя бы частично ослабить контроль Джеймса Спирса. В июле 2021 года певица лично выступила в суде и в своей речи попросила отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней.

- Я хочу прекратить опекунство. Отец заставлял меня выступать даже в те дни, когда я была серьезно больна, - рассказала Бритни. - Он полностью контролирует мою жизнь.

За любое неповиновение отец отправлял ее в психиатрическую клинику, где ее пичкали нейролептиками. Певица признается, что не заинтересована в продолжении карьеры. Ее единственное желание сейчас – родить ребенка от любимого мужчины и завести собственную семью.

- Мне поставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела, - заявила Бритни. - Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были дети.

И вот теперь отец Бритни, наконец, сдался. Впрочем, богатство звезды вряд ли достанется ее избраннику. Сэму придется подписать жесткий брачный контракт, о чем он уже пошутил в соцсетях. В случае развода какие-то деньги ему, конечно, перепадут. Но основное состояние певицы будет для него недоступным.