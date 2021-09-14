Ливанский политик оскорбил российских женщин

Политическая партия «Аль Таухид Аль Араби», лидером которой является Ваххаб, попыталась сгладить ситуацию, заявив, что он имел в виду лишь красоту славянок

Бывший министр окружающей среды Ливана Виам Ваххаб во время ток-шоу оскорбительно высказался о гражданках России, связав с ними тему проституции в стране.

По заявлению самого Ваххаба, обсуждая с президентом Ливана Мишелем Ауном вопросы возрождения туристического бизнеса в стране, а также связанную с этим тему проституции, он предложил главе государства привезти женщин из России или Украины.

– Я сказал ему, если мы являемся страной проституции, то позвольте нам ввезти десять тысяч русских или украинских женщин. – заявил он.

Ваххаб добавил, что президент, услышав неожиданное предложение, лишь рассмеялся.

Политическая партия «Аль Таухид Аль Араби», лидером которой является Ваххаб, попыталась сгладить ситуацию, заявив, что он имел в виду лишь красоту славянок, а слова политика были поняты неправильно.

Тем не менее, посольство Украины в Бейруте на своей странице в Facebook выступило с гневным осуждением поведения ливанского экс-министра и потребовало от него публичных извинений.

«Посольство Украины в Ливанской Республике решительно осуждает оскорбительные высказывания и унижение достоинства граждан Украины председателем партии «Аль Таухид Аль Араби» господином Виамом Ваххабом на телеканале «Аль Жадида» и обращается с требованием публичного извинения перед гражданами Украины».