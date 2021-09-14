Perspectum Awards: почему стоит принять участие в конкурсе

Слоган конкурса: “От идеи к бизнес-результатам”

Perspectum Awards - это молодой и перспективный профессиональный конкурс, который призван выявлять нестандартные практики и новые тренды в области маркетинговых услуг. В этом материале мы разберем основные причины, почему конкурс является важным для участников:

Возможность повлиять на развитие отрасли.

Слоган конкурса: “От идеи к бизнес-результатам”. А это значит, что эксперты Perspectum Awards при оценке проекта фокусируются на коммуникационной идее и ее бизнес-реализации как на наиболее значимых элементах успешной бренд-стратегии. Этот подход станет стимулом к формированию нового уровня реализации проектов в отрасли.

Шанс поделиться эффективными инструментами.

Маркетинг - это в первую очередь эффективные инструменты, которые работают на результат. И новый конкурс призван выявлять и продвигать нестандартные подходы и тренды в области маркетинговых услуг, которые помогают реализовать креативную идею и добиться ощутимого бизнес-эффекта для клиента. Поэтому Perspectum Awards поможет агентствам, действующим в области маркетинговых услуг, продемонстрировать свои лучшие практики.

Поддержка экспертного сообщества.

Конкурс проводится под эгидой Российской ассоциации маркетинговых услуг и пользуется поддержкой масштабного экспертного сообщества отечественного рынка. Участвуя в новом специализированном конкурсе, агентства смогут получать необходимую информацию о новых трендах и инструментах непосредственно от лидеров отрасли.

PR для агентства.

Perspectum Awards - это индустриальная площадка, которая позволяет агентству заявить о себе на конкурентном рынке маркетинговых услуг. Успешные кейсы, которые признаны экспертами конкурса и демонстрируют связь между идеей и бизнес-результатами, станут для агентства преимуществом при общении с рекламодателями.

Дополнительный балл в рейтинге АКАР.

Perspectum Awards входит в Рей тинг Креативности АКАР 2021 в сегмент “маркетинговые услуги”. За успешное участие в конкурсе агентство сможет получить один балл и побороться за лидерство в рейтинге.

Прием работ продолжается до 7 октября. Официальный сайт по ссылке.