Двум мигрантам из Сергиева Посада предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки

Несколько сотен человек требовали, чтобы власти задержали виновных Фото: соцсети

Двум мигрантам, задержанным накануне в Сергиевом Посаде, предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Напомним, 13 сентября тело пожилой женщины нашли в лесу неподалеку от дачного поселка «Магистраль 2». Позже жители деревни Бужаниново, которое находится неподалеку, начали народный сход у общежития, где живут иностранные рабочие. Местные были уверены, что убийство женщины совершил кто-то из приезжих. Несколько сотен человек требовали, чтобы власти задержали виновных.

Спустя несколько часов Следственный комитет сообщил о задержании двух подозреваемых. Сегодня утром им предъявили обвинение.

- Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, выемка, изъяты вещи, в которых мужчины были в момент совершения преступлений, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. - У обвиняемых получены биологические образцы необходимые для проведения экспертиз.

Параллельно проводится проверка - законно ли задержанные находились на территории России.

В ближайшее время следователь подаст ходатайство в суд об аресте обвиняемых.