Эффект национальных проектов: как государство стимулирует развитие экономики и социальных объектов?

Фото: Виктор НОВИКОВ/ТАСС

Регионы испытывают финансовый голод, развивая инфраструктурные и социальные проекты? Проблема решаема. В конце 2018 года для исполнения масштабных задач в экономике, социальной сфере, науке, культуре и спорту на федеральном уровне стартовали 14 национальных проектов, устанавливающих амбициозные ориентиры для всей страны. Причем, речь идет о масштабных проектах – мощных научных центрах, инфраструктуре для развития бизнеса и даже детских садах, - но не уникальных, имеющих перспективы для тиражирования по России.

Но перейдем от общих слов к конкретным примерам…

«ПРИЯТНО, ЧТО ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ УЧТЕНЫ»

«Наша страна все больше привыкает к хорошему. Что сделано по нацпроектам за последние годы? Приведу несколько цифр, - говорит гендиректор АНО «Национальные приоритеты» Софья Малявина. – Напомню, еще недавно в стране были большие сложности с ясельными группами в детских садах. Эта задача была включена в национальный проект «Демография». К настоящему времени построено более 232 тысяч ясельных мест в стране. Более 7,5 тысяч школ обеспечены современным компьютерным оборудованием».

Кроме того, благоустроено 33 тысячи общественных территорий и пространств, а это парки, набережные и дворы, где люди могут гулять с комфортом. Построено 32 тысячи километров дорог. Около 2 млн предпринимателей получили государственную поддержку по нацпроекту МСП. Более 1500 молодых ученых только в 2020 году воспользовались грантами на научную деятельность. По всей стране строят бассейны, ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы) и открытые «коробки» для занятий хоккеем зимой.

Фото: Виктор НОВИКОВ/ТАСС

…Автозаводский район Нижнего Новгорода. Нынешним летом завершилось благоустройство сквера Славы, который силами работников Горьковсого автозавода был создан в 1980 году – в 35-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Но до недавнего времени он был в неприглядном виде. Благодаря национальному проекту на территории сквера появилось современное освещение, вымощенные пешеходные дорожки (протяженностью 13 тысяч метров!), удобные лавочки, качели, световая инсталляция. По просьбам местных жителей в сквере установили памп-трек для велосипедистов, скейтеров и прочих самокатчиков. И хотя журналисты посетили сквер в будний день – в среду – к памятнику то и дело подъезжали моложены.

«От всех ветеранов хочу сказать, что всем очень понравился новый сквер. Приятно, что учтены интересы людей, которые участвовали в общественных обсуждениях. Сегодня в новом оригинальном, красивом пространстве можно отдохнуть, поиграть с детьми и внуками», – отметил руководитель Совета ветеранов ПАО «ГАЗ» Владимир Свешников.

Обратим внимание, деньги нацпроекта на благоустройство сквера Славы власти направили по воле жителей города - за проведение работ именно в этом общественном пространстве проголосовало более 9 тысяч жителей региона! Благодаря платформе «Голос За» местные жители могут управлять изменениями в своем города. Больше того, нижегородцы также приняли решение об установке в сквере Славы памятника погибшим в горячих точках солдатам и даже выбрали его дизайн.

СТРАНА, ПЕРВОЙ ОТРЕДАКТИРОВАВШЕЙ ГЕНОМ, СТАНЕТ ЛИДЕРОМ

Существует ли способ вылечить болезнь Альцгеймера? Как распечатать индивидуальный костный имплант? Можно ли определить состав продуктов в местной кулинарии с помощью смартфона? Ответы на эти вопросы можно получить в научно-образовательном центре мирового уровня «Техноплатформа 2035», основанного на базе Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ им. Н.И. Лобачевского).

Фото: Виктор НОВИКОВ/ТАСС

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета (входит в НОЦ «Техноплатформа 2035») разработали технологию создания имплантатов из костнозамещающих материалов. Команда молодых ученых во главе с кандидатом медицинских наук Романом Горбатовым изготавливает на 3D-принтере специальную матрицу – «медицинскую формочку», внутренняя поверхность которой соответствует дефекту кости, и наполняет ее быстрозатвердевающим материалом. Такая методика не только сокращает сроки производства имплантов до двух дней, но и позволяет замещать костные дефекты любой сложности, формы и размеров. Благодаря возможности добавления в состав материала антибиотиков снижаются риски развития инфекционных осложнений. На сегодня с использованием методики проведено более 50 успешных операций.

Большая работа в НОЦ идет над инновационным производством компонентов и материалов. Одна из разработок ученых в этой области – волоконнооптические спектральные сенсоры. Зонд размером не больше шариковой ручки способен определить состав любой смеси – жидкой, порошковой или газообразной. Использование прибора на АЗС позволит автовладельцу выбрать бензин или омыватель без вредных примесей и химических веществ; анализ чернил с использованием прибора поможет криминалистам в установлении даты и способа создания тех или иных документов; а покупателю в магазине прибор поможет определить свежесть и состав продуктов. Младший научный сотрудник Лаборатории химии высокочастотных веществ им. Г.Г Девятых РАН (ИХВВ РАН) Александр Вельмужов считает, что в будущем подобные приборы будут внедряться в смартфоны, что позволит его владельцам определять состав выдыхаемого человеком воздуха, диагностируя сахарный диабет и другие заболевания.

Фото: Виктор НОВИКОВ/ТАСС

Но самый большой интерес у корреспондента «КП» вызвало исследование по вычислению биологического возраста человека, которые позволят в будущем не только продлить здоровую и активную жизнь человека, но и предотвратить развитие у него онкологических, сердечно-сосудистых и дегенеративных заболеваний. Благодаря анализу крови и определению изменений в ДНК медики смогут давать индивидуальные рекомендации по корректировке образа жизни или диеты пациентам с ранними возрастными изменениями.

«Россия имеет свои амбиции, мы точно не среди отстающих в разработке этого научного направления, - отметила доктор биологических наук из Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского Мария Ведунова. – Несомненно, страна, которая в 21 веке сможет первой безопасно для человека редактировать его геном получит несомненное лидерство в технологическом плане».

Обратим внимание, что цаучно-образовательные центры мирового уровня призваны объединить потенциал науки, образования и бизнеса для подготовки кадров, создания новых технологий и продуктов, востребованных не только на российском, но и зарубежных рынках. Основным результатом деятельности НОЦ станет присутствие России в числе ведущих стран мира в области исследований и разработок.

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского входит в состав НОЦ мирового уровня «Техноплатформа 2035», который является одним из первых научно-образовательных мирового уровня, созданных в рамках национального проекта «Наука и университеты». Среди основных направлений деятельности НОЦ мирового уровня «Техноплатформа 2035»: инновационные производства, компоненты и материалы; интеллектуальные транспортные системы; высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение; передовые цифровые технологии; экология и ликвидация накопленного экологического ущерба.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ВЫРОСЛА В 12 РАЗ

Нижегородская область заняла первое место в России по количеству предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» в 2021 году. Плановый показатель по региону – 98 компаний, но уже сейчас в нацпроекте участвуют 136 предприятий. Также регион перевыполнил план по созданию эталонных производственных участков на предприятиях на 150% и по количеству специалистов, обученных применению бережливых технологий, – на 9%, до более 1500 человек.

Больше того, нижегородцы тиражируют опыт повышения эффективности с промышленности и на другие отрасли экономики.

«Методики бережливого производства внедряются в сельском хозяйстве, медицине, госуправлении, транспорте, образовательный учреждениях (от средних до высших) и других структурах, - отметил председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, еще недавно курировавший этот вопрос в должности вице-губернатора. – Результаты получаем удивительные. Всего за несколько месяцев небольшие компании увеличивают объемы производства в 10 – 12 раз, крупные предприятия – до двух раз».

Фото: Виктор НОВИКОВ/ТАСС

Реальный пример. Сотрудники регионального центра компетенций совместно с работниками АО "ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева" выявили наиболее слабые стороны при формировании корпуса судна на подводных крыльях "Валдая" - в логистике, при сборочно-сварочных работах. процессы оптимизировали. В результате удалось почти на треть сократить время производства судна – с 9 до 7 месяцев.

Фото: Виктор НОВИКОВ/ТАСС

Нацпроект по повышению производительности труда является продолжением одноименного приоритетного проекта, который развивали с 2017 года. В него включены два федеральных проекта: «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Проект ориентирован на достижение социально значимых результатов: внедрение на предприятии онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта, расширение спектра услуг ФЦК и РЦК, формирование «движения рационализаторов» с привлечением специалистов и инфраструктуры «Ворлдскиллс».

Далее расскажем о развитии национальных проектов в Самаре и Казани…