Маленькая большая победа: «Спутник V» спас от коронавируса Сан-Марино

Директор Института Социальной безопасности Сан-Марино Алессандра Бруски

Кто-то скажет, при чем здесь Сан-Марино? Где мы, а де они. При том, что чужой пример – штука показательная. Смотришь за горизонт, прищуриваясь, и думаешь, вот бы и нам так. Словом, за последние дни в самой маленькой и древней и республике в мире, с населением в 34 тысячи человек, фиксируются лишь единичные случаи заболевания коронавирусом. Да и до этого, на протяжении всех летних месяцев, «коронавирусные цифры» там были смехотворны. С тех пор, как местные власти еще в мае громко объявили всему миру о победе над заразой, статистика заболеваемости среди жителей этого государства, окруженного землями Италии, практически не менялась. И это при том, что с самого начала пандемии Сан-Марино попало в число наиболее пострадавших от «короны» стран, обскакав по уровню заболеваемости даже ковидного антилидера – США. Если в Штатах до старта массовой вакцинации COVID-19 было заражено 10 процентов населения, то в Сан-Марино – 15! И сама вакцинация в республике началась на два месяца позже, чем в других странах Европы. Тем не менее, мир сейчас готовится к четвертой волне COVID-19, а в крошечном, но гордом государстве в центре Италии сворачивают оставшиеся ковидные койки. Скорее всего, они здесь больше не понадобятся. Страну спас российский «Спутник», которым сегодня уже привиты почти 90 процентов местных жителей, получивших прививку от коронавируса.

Алессандра, почему все-таки «Спутник», вакцина, не одобренная ЕС?

Сан-Марино была последней страной в Европе, где началась вакцинация против Covid. Мы, действительно, начали прививать население на два месяца позже, чем остальные страны ЕС. Выбор «Спутника» был продиктован чрезвычайной ситуацией. Мера была вынужденная, но в итоге, она оказалась выигрышной. Дело в том, что поставки другой вакцины, которой мы планировали пользоваться изначально, были сорваны, и мы обратились к России за помощью. У Сан-Марино всегда были хорошие отношения с Российской Федерацией: наша страна, например, никогда не присоединялась к европейским санкциям.

Алессандра Бруски прививается Спутником

Кампания по вакцинации в Сан-Марино «Спутником» началась 23 февраля с сотрудников социальной сферы. Благодаря тому, что поставки вакцины были крупными и бесперебойными, мы очень быстро смогли начать массовую вакцинацию. Для нашей страны русская вакцина стала настоящим спасением. Представьте себе скорость: 1 марта мы начали прививать пожилых людей старше 75 лет, в конце апреля - 18-летних, а в мае – уже несовершеннолетних. И сегодня у нас в стране вакцинировано более 75% населения. Прививая по тысяче человек в день, мы стали первым государством в мире, достигшим коллективного иммунитета.

Сан-Марино находится в окружении итальянских земель. Жители Италии не пытаются привиться у вас «Спутником»?

Как только в СМИ появилась первая новость о прибытии в Сан-Марино «Спутника», к нам начали поступать запросы от итальянцев, желающих привиться российской вакциной. Но, к сожалению, мы не можем им помочь, поскольку у нас нет необходимого соглашения с Италией. Поэтому все запросы от жителей Италии пока остаются без ответа.

Расскажите, как шла у вас «борьба» с ковидом?

С самого начала было очень тяжело. В 2020 году Сан-Марино был сильно поражен. Ведь мы находимся на итальянской территории, а там ситуация была напряженная. Мы выбрали для себя следующую тактику: госпитализировали только тяжелых больных, тех, кто нуждался в дополнительной медицинской помощи. Остальные лечились по домам. Помогли повсеместные проверки: даже по окончании карантина мы выявляли случаи заражения.

Вторая волна, осенью 2020 года, была по численности зараженных еще более массовой. Больше людей попало в больницы. Затем благодаря кампании по вакцинации, в течение месяца уровень заболеваемости упал и летом 2021-го Сан-Марино стал территорией, свободной от Covid-19. С появлением штамма «дельта» было зафиксировано несколько случаев, но ситуация стабильна уже в течение нескольких недель.

Какие вакцины еще доступны в Сан-Марино?

Сан-Марино, как и другие небольшие европейские страны, заключила соглашение с Италией об использовании поставок вакцин из ЕС. Помимо «Спутника» в республике можно привиться вакциной «Комирнати» (Pfizer / BioNTech). Но «Спутником» в настоящее время привиты 85% вакцинированных, а остальные 15% - «Комирнати».

Вы прививаете «Спутником» туристов?

Да, с середины мая, благодаря доступности вакцин, правительство Сан-Марино начало прививать иностранных туристов (за исключением итальянцев!). Для иностранца привиться в Сан-Марино «Спутником» стоит 50 евро. Люди едут к нам со всего мира, потому что хотят привиться именно российским «Спутником». Некоторые забирают с собой флаконы от вакцины в качестве сувенира на память. К нам приезжают в основном европейцы, но много туристов и из Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Океании. Благодаря «Спутнику» наша республика показала пример успешной кампании по вакцинации.

КСТАТИ

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли недавно выступил с заявлением, в котором упрекнул правительство Сан-Марино в том, что в своей антиковидной компании оно сделало российскую вакцину доступной для жителей других стран. «Мы не можем допустить, чтобы гражданам Европы делали прививки вакциной, не признанной Европейским агентством, - сказал Сассоли. – Это безумие!»

P.S. Благодарим нашего итальянского коллегу Лучиано Мастопьетро за помощь в организации интервью.