«В его крови текла оружейная смазка!»: Кем был генерал Казанцев, командовавший обеими Чеченскими войнами

Ушел из жизни бывший полпред президента в Южном федеральном округе, прошедший путь от суворовца до генерала армии. Фото: Матыцин Валерий/ТАСС

Скорбная весть: на 76-м году жизни скончался Герой Российской Федерации генерал армии Виктор Германович Казанцев. Матерый боевой офицер с яркой харизмой и внушительной военной биографией. Однажды на его именинах кто-то из военачальников сказал: «В вашей крови с юных лет течет оружейная смазка». Его послужной список впечатляет. Как и уровень образования: «Моих дипломов хватило бы на двоих», - как-то пошутил он. Казанцев окончил Свердловское Суворовское военное училище, Ленинградское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М. В. Фрунзе, Военную академию Генштаба. Он добросовестно «оттоптал» и полил потом каждую ступеньку служебной лестницы, которая привела его на вершину военной карьеры. Начинал службу лейтенантом, командиром взвода, а заканчивал генералом армии, командующим войсками самого воюющего военного округа – Северо-Кавказского (СКВО). Нам его командирскую долю выпали две чеченских войны. Погоны генерала армии Казанцеву вручил тогдашний министр обороны РФ Игорь Сергеев в городе Грозном, на праздничном митинге, посвящённом Дню защитников Отечества. Причем, был период, когда Казанцеву пришлось нести «двойное» бремя ответственности: с августа 1999 года по апрель 2000 года Виктор Германович одновременно командовал не только войсками СКВО, но и Объединённой группировкой федеральных сил на Северном Кавказе. А на войне было всякое, и радость побед над боевиками-террористами, и жгучая драма потерь и ошибок…

Герой России генерал Геннадий Трошев описывал Виктора Казанцева как весьма одарённого человека: "Он получил прекрасное образование и воспитание. Кроме военного дела, хорошо знает литературу, сам пишет стихи, играет на рояле и даже неплохо поёт. Помню вечера отдыха, которые стали проводиться в частях нашего округа при новом командующем. Чествования лучших солдат и офицеров, концерты, застолья. По себе знаю, как хорошо, душевно проходили эти мероприятия, хотя к ним меньше всего подходит этот казённый термин. Виктор Германович старался сдружить офицерские коллективы, побудить людей вместе радоваться и огорчаться, вместе преодолевать невзгоды".

Казанцев повесил китель на гвоздь в мае 2000-го года. И тогда же был назначен полномочным представителем Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. А 9 марта 2004 года он был освобождён от этой должности.