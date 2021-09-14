Как правительство поддержит отрасль ИТ: цифровой налог для Фейсбука и льготная ипотека для программистов

Иностранные IT-компании «призовут к порядку», а их российских коллеги получат больше возможностей для развития. Фото: Shutterstock

Иностранные IT-компании «призовут к порядку», а их российских коллеги получат больше возможностей для развития. Если вкратце, в этом состоит одна из главных идей нового, уже второго пакета мер поддержки отечественной ИТ-отрасли, который утвердило правительство. Всего в списке 62 мероприятия.

- План мероприятий сформирован с участием ведущих российских ИТ-компаний, отраслевых общественных организаций и партии «Единая Россия». Он направлен на решение нескольких ключевых задач: повышение спроса на отечественные ИТ-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения ИТ-бизнеса в России, - говорится в сообщении правительства.

Вот основные меры, которые содержатся в документе.

- стимулирование перехода школ на российское программное обеспечение.

- обучение талантливых учеников 8 – 11 классов языкам программирования.

- введение требования для учителей и преподавателей вузов общаться со школьниками, студентами и родителями только через российские мессенджеры и программы видеосвязи.

- обеспечение врачей и учителей российскими планшетами.

- разработка предложений по внедрению электронных рецептов на лекарства.

- создание условий для привлечения в Россию иностранных IT-компаний и IT-специалистов, в том числе - упрощенное получение вида на жительство и льготная ипотека.

- создание в России института IT-омбудсмена (защитника прав айтишников).

- создание фонда поддержки разработки видеоигр, популяризирующих русскую культуру и историю.

- введение «цифрового налога» для иностранных компаний. В ноябре Минфин, Минцифры и Федеральная налоговая служба должны представить в правительство предложения для того, чтобы такой налог у нас появился. Если вкратце: сейчас международные IT-компании (Google, Facebook и т. д.) платят налоги по месту своей регистрации, в основном в США. Правительство хочет, чтобы они платили сборы и в российский бюджет, раз уж зарабатывают на нашем рынке. Главная проблема – выяснить, сколько именно денег из общей прибыли того же «Фейсбука» заработано именно в России. Над этим и поломают голову ведомства.

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