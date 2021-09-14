Варианты полезных перекусов

Фото: Pixabaу
Но с другой стороны, в этот момент в организм поступают дополнительные питательные вещества, и общий объем дневных калорий может незаметно возрасти – поэтому калорийность перекусов должна быть невысокой (100-200 ккал).
Какие перекусы лучше выбрать:
Фрукты, овощи, ягоды, соки (яблочный, морковный), цельнозерновые хлебцы или каши, обезжиренный йогурт или кефир, тунец в собственном соку, фасоль, сухофрукты, орехи (не более 30 грамм в день).
Какие перекусы вредны:
Чипсы, конфеты, жирное печенье, кондитерские изделия – эти продукты высококалорийны, при этом содержат мало полезных веществ.
Полезный совет: когда вы покупаете готовые продукты для перекуса внимательно изучите их состав, указанный на этикетке: большое количество калорий, сахар и трансжиры могут содержаться в самых неожиданных товарах, например, в батончике мюсли.
Вот несколько вариантов здоровых перекусов:
1. Мясо и продукты, содержащие белки
– 30 г нежирного мяса, рыбы или птицы
– 1 вареное яйцо
– 30 г лесных или грецких орехов
– 60 г тунца в собственном соку
2. Зерновые продукты
– 1 кусок цельнозернового хлеба (40 г)
– несколько цельнозерновых крекеров
– 1 стакан мюсли или овсяной каши (200 г)
3. Фрукты
– 1 стакан винограда, ягод (200 г)
– 1 банан, яблоко, апельсин (200 г)
4. Овощи
– 1 тарелка (200 г) приготовленных или свежих овощей (морковь, перец, капуста, сельдерей, листовой салат)
– 2 тарелки (400 г) салата или другой листовой зелени
5. Молочные продукты
– 1 стакан (200 г) молока, кефира или йогурта – обезжиренного или с низким (0-2%) содержанием жира
6. Напитки
– вода питьевая, минеральная
– 1 стакан (200 г) натурального фруктового сока с мякотью (без добавления сахара)
Планируйте перекусы заблаговременно: купите продукты, приготовьте, нарежьте и упакуйте фрукты или овощи, соберите все в один лоток. Если не подготовиться, велика вероятность съесть что-нибудь не слишком полезное, но доступное.
Источник: здоровое – питание.рф