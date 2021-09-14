Актер и участник шоу «Дом-2» Максим Колесников встретился с мамой после 17 лет разлуки

Максим так отчаялся найти мать, что даже начал думать, что она мертва. Но женщина, как оказалось, очень даже жива Фото: ВКонтакте

Ровно 17 лет актер Максим Колесников не видел родную маму. Когда женщина пропала, ему было всего пять лет. Все эти годы он мечтал ее найти. Возможно, именно поэтому с самого детства Максим так стремился попасть в телевизор: надеялся, что его увидит мама и они снова будут вместе.

Еще будучи ребёнком Максим получил четыре роли кино, стал лауреатом нескольких премий. Но мама так и не нашлась. А уже будучи взрослым Колесников и вовсе поселился на телеэкране и стал участников популярного шоу «Дом – 2». На проекте он нашел свою любовь, но мама на связь так и не вышла.

Впервые после долгих лет разлуки родные люди встретились в студии Первого канала. Максим рассказал о своей непростой судьбе

- Я родился в неблагополучной семье, насколько я помню, мои родители злоупотребляли запрещёнными веществами и алкоголем, не следили за мной и сестрой Викой, часто и подолгу не появлялись дома. Постоянно издевались надо мной в детстве. Помню, что меня подвешивали за ноги и держали за окном и я висел так несколько минут. Через некоторое время случился ужас: мать убила человека, её посадили, я с сестрой остался с отцом. Спустя какое-то время случилась ещё одна трагедия: мой родной отец вышел из дома и пропал без вести. Когда мне было четыре года, я взял полугодовалую сестру, и мы вместе скитались по городу. На улице на нас обратили внимание органы милиции. Меня отправили в детский дом, а Вику в дом малютки, - рассказал в студии «Пусть говоря» Максим Колесников.

Дальше были детские дома и сменявшие друг друга приемные семьи. Максим так отчаялся найти мать, что даже начал думать, что она мертва. Но женщина, как оказалось, очень даже жива: у нее новая семья и своя правда о разлуке с детьми. По ее версии, детей у нее якобы забрали органы опеки.

Подробности этой запутанной семейной истории смотрите в эфире Первого Канала в программе «Пусть говорят» 14 сентября в 19.45 по московскому времени.