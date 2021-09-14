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Звезды14 сентября 2021 13:57

Актер и участник шоу «Дом-2» Максим Колесников встретился с мамой после 17 лет разлуки

Женщина уверяет, что четырехлетнего сына у нее забрали органы опеки, но почему все это время она не пыталась найти ставшего знаменитым ребенка
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Максим так отчаялся найти мать, что даже начал думать, что она мертва. Но женщина, как оказалось, очень даже жива

Максим так отчаялся найти мать, что даже начал думать, что она мертва. Но женщина, как оказалось, очень даже жива

Фото: ВКонтакте

Ровно 17 лет актер Максим Колесников не видел родную маму. Когда женщина пропала, ему было всего пять лет. Все эти годы он мечтал ее найти. Возможно, именно поэтому с самого детства Максим так стремился попасть в телевизор: надеялся, что его увидит мама и они снова будут вместе.

Еще будучи ребёнком Максим получил четыре роли кино, стал лауреатом нескольких премий. Но мама так и не нашлась. А уже будучи взрослым Колесников и вовсе поселился на телеэкране и стал участников популярного шоу «Дом – 2». На проекте он нашел свою любовь, но мама на связь так и не вышла.

Впервые после долгих лет разлуки родные люди встретились в студии Первого канала. Максим рассказал о своей непростой судьбе

- Я родился в неблагополучной семье, насколько я помню, мои родители злоупотребляли запрещёнными веществами и алкоголем, не следили за мной и сестрой Викой, часто и подолгу не появлялись дома. Постоянно издевались надо мной в детстве. Помню, что меня подвешивали за ноги и держали за окном и я висел так несколько минут. Через некоторое время случился ужас: мать убила человека, её посадили, я с сестрой остался с отцом. Спустя какое-то время случилась ещё одна трагедия: мой родной отец вышел из дома и пропал без вести. Когда мне было четыре года, я взял полугодовалую сестру, и мы вместе скитались по городу. На улице на нас обратили внимание органы милиции. Меня отправили в детский дом, а Вику в дом малютки, - рассказал в студии «Пусть говоря» Максим Колесников.

Дальше были детские дома и сменявшие друг друга приемные семьи. Максим так отчаялся найти мать, что даже начал думать, что она мертва. Но женщина, как оказалось, очень даже жива: у нее новая семья и своя правда о разлуке с детьми. По ее версии, детей у нее якобы забрали органы опеки.

Подробности этой запутанной семейной истории смотрите в эфире Первого Канала в программе «Пусть говорят» 14 сентября в 19.45 по московскому времени.

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