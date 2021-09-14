В Нижнем Новгороде состоится Региональный форум «Лидерство на гражданских рынках»

20 сентября 2021 года в Нижнем Новгороде в гостинице «Шератон» (Театральная площадь, 1) состоится Региональный форум по диверсификации «Лидерство на гражданских рынках». Организаторами выступают ПСБ и компания «Иннопрактика».

Центр Приволжского федерального округа примет лидеров сферы ОПК, представителей федеральных органов исполнительной власти и высокотехнологичного бизнеса, ректоров отраслевых вузов и институтов развития и других экспертов. В рамках конференции участники обсудят актуальные вопросы развития производства гражданской продукции организациями оборонно-промышленного комплекса, кооперации с высокотехнологичным бизнесом и предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ), аспекты формирования кадрового потенциала и тиражирования лучших практик.

Панельная дискуссия «Развитие диверсификации ОПК на примере ИНТЦ «Квантовая долина» будет посвящена перспективам, которые дает предприятиям ОПК создаваемый в Нижегородском регионе технологический центр. Среди вопросов для обсуждения - особенности работы ИНТЦ по поддержке и развитию высокотехнологичных проектов и бизнесов, новые возможности и льготы для участников проекта; преимущества участия предприятий в качестве резидентов ИНТЦ или кооперации с компаниями резидентами ИНТЦ; истории успеха по реализации межотраслевых проектов на стыке гражданской и оборонной промышленности и многое другое.

Участники панельной дискуссии «Текущие барьеры диверсификации ОПК и эффективные пути их решения» обсудят конкретные меры поддержки и способы преодоления барьеров при производстве продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях.

Центральным событием программы мероприятия станет пленарное заседание «Высокотехнологичное лидерство через диверсификацию оборонной промышленности» с участием представителей федеральных и региональных органов власти, а также руководителей и ведущих экспертов ПСБ, компании «Иннопрактика» и других крупнейших компаний и организаций в сфере машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, негосударственных институтов развития и пр. В повестке обсуждения - ход работ по диверсификации производства ОПК; текущие возможности и перспективные планы по поддержке развития кооперации высокотехнологичных компаний и организаций ОПК по выпуску продукции гражданского назначения; программа федеральных и региональных мер поддержки диверсификации предприятий ОПК; опыт и перспективы взаимодействия крупных оборонных предприятий с субъектами малого и среднего предпринимательства и частными высокотехнологичными компаниями.