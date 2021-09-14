Объявлено расписание ВПР для колледжей и техникумов

ВПР по каждому учебному предмету для каждой из параллелей студентов образовательной организации должны провести в один день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Раньше всероссийские проверочные работы писали только школьники, теперь к ним присоединятся и студенты организаций среднего профессионального образования (СПО).

Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора (ведомство отвечает за проведение ЕГЭ, ОГЭ, ВПР), нынешней осенью проверят уровень знаний у очников - студентов первых курсов и тех, кто завершил в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов. Всего ВПР напишут порядка 1,4 миллиона студентов.

Коллежи и техникумы сами составят графики, но сроки проведения – общие для всех: с 15 по 28 сентября, если работа выполняется на бумажных бланках, плюс резервные дни – с 29 сентября по 5 октября, если на компьютерах, то с 27 сентября по 9 октября.

Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена напишут по две проверочные работы: с оценкой метапредметных результатов обучения и по одному профильному учебному предмету, выбранному по решению образовательной организации (русский язык, математика, физика, химия, биология, естествознание, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика). Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих напишут только одну проверочную работу с оценкой метапредметных результатов обучения.

ВПР по каждому учебному предмету для каждой из параллелей студентов образовательной организации должны провести в один день. ВПР по иностранным языкам (английскому и немецкому) выполняются только на компьютерах.

ВПР с оценкой метапредметных результатов обучения тоже разрешили проводить в компьютерной форме, но в другие сроки. Для студентов 1 курсов – с 27 сентября по 2 октября, а для студентов, завершивших освоение общеобразовательных предметов, - с 4 по 9 октября.

Проверить все работы и загрузить результаты в Федеральную информационную систему оценки качества образования обещают до 27 октября. С образцами ВПР СПО можно ознакомиться на сайте Федерального института оценки качества образования (ФИОКО).